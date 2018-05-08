3 YAŞINDAKİ BEBEK 4. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ
Malatya'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Malatya'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen Eymen Emin Karaman (3) hayatını kaybetti.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Malatya'nın Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen Emin Karaman, parmaklıklarının üzerine çıktı. Burada bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk, beton zemine düşerek ağır yaralandı.
MİNİK EYMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eymen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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