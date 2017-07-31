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3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi

3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETTİ, HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLDİ

Yemen'de 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden adam, herkesin gözü önünde askerler tarafından tüfekle vurularak idam edildi. İdam devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi(5/10)1

Yemen'de 43 yaşındaki bir adam, 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü. Cani adam herkesin gözü önünde askerler tarafından tüfekle vurularak idam edildi. Asker, tecavüzcüye ateş edip öldürmeden önce ellerini bağlayıp yere yatırdı. İdam devlet televizyonu tarafından canlı bir şekilde yayınlandı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ EDEN ADAM ASKERLER TARAFINDAN İDAM EDİLDİ

Yemen'de 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren 43 yaşındaki adam, başkent Sanaa'daki bir meydanda toplanan kalabalığın gözü önünde askerler tarafından tüfek ile vurularak idam edildi. Asker tecavüzcüye ateş edip öldürmeden önce ellerini arkadan bağlayıp yere yatırdı.İDAM DEVLET TELEVİZYONU TARAFINDAN CANLI YAYINLANDI

Tecavüzcü cezaevi aracı ile meydana getirilirken binlerce insan meydanda toplandı ve idam devlet televizyonu tarafından canlı bir şekilde yayınlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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