3 YAŞINDAKİ MUHAMMED BEBEK, ANNESİNİN SIRTINDA DONARAK CAN VERDİ
Bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin ölümünün bir benzeri Iğdır'da yaşandı. Gana uyruklu 3 yaşındaki Muhammed bebek annesinin sırtında donarak öldü.
Bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin ölümünün bir benzeri Iğdır'da yaşandı. Yurda İran üzerinden yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin arasında bulunan Gana uyruklu 3 yaşındaki bebek, Karasu Nehrini geçerken annesinin sırtında donarak can verdi.
ANNESİNİN SIRTINDA DONMUŞ
İran üzerinden kaçak olarak Türkiye'ye giren Afganistan ve Gana uyruklu bir gruptan geriye Karasu Nehrinde donan 3 yaşındaki bir bebeğin cesedi kaldı. Göçmen kaçakçıları İran üzerinden Ağrı Dağı eteklerinden kaçak mültecileri geçirerek Aralık ilçesine getirdi. Kaçakçılar, Karasu Nehrini geçirerek getirdikleri mültecileri, minibüsle boş bir alana bıraktı. Bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, annesinin sırtında 3 yaşındaki donmuş bebek cesediyle karşılaştı.
Çevrede yapılan aramada üstleri ıslak bir şekilde ölmek üzere olan birkaç mülteci de bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLDA BIRAKMIŞLAR
Annesinin sırtında cesedi bulunan Gana uyruklu Muhammed isimli bebek otopsi için Erzurum'a gönderildi. Donarak öldüğü tespit edilen Muhammed bebek, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Erzurum'da kimsesizler mezarlığına defnedilecek. İnsan kaçakçılarının jandarma ve polis kontrolünü fark ederek mültecileri yolda bırakıp kaçtıkları tahmin ediliyor. Güvenlik güçleri, insan kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
"KIYIYA GELDİĞİMDE MUHAMMED DONMUŞTU"
Öte yandan hayatını kaybeden Muhammed bebeğin annesi 25 yaşındaki Fatma'nın ifadesine ulaşıldı. İfadede şu bilgiler yer aldı:
"İran'da insan kaçakçılığı yapan çete pasaportumuza el koydu. Elbiselerimi, telefonumu aldılar. 15- 20 kişilik mülteci bir grupla Türkiye'ye getirip attılar. Karasu Nehrini çocuğum sırtımda geçtik. Çok soğuktu. Kıyıya geldiğimde Muhammed ıslanmış, soğuktan donmuştu. Yola kendimi attım. Yoldan gelip geçen araçlardan yardım istedim. Polisler buldu beni. Bebeğimin donarak öldüğünü söylediler. Sonra Erzurum'a gönderildik"
Erzurum'da hastanede tedavi gördükten sonra Yenişehir Polis Merkezinde ifadesi alınan kadının, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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