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3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı
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3 YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI


3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı
Tarih : 12 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : 3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı(9/10)5

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan 25 yaşındaki Gülveren A., oğlu 3 yaşındaki Emir Can'ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı.

KOCASI İÇERİ GİRDİĞİNDE KARSINI KANLAR İÇİNDE OĞLUNU HAREKETSİZ BULDU

Olay, bugün sabah saatlerinde öğrenci servisi şoförü 26 yaşındaki Olcay A.'nın, eşi, annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Gülveren A., eşi Olcay A.'nın ekmek almek için bakkala gitmesinin ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına giderek kapıyı kilitledi. Çocuğun ağlama sesleri üzerine kayınpederi odanın kapısını açamayınca oğlunu cep telefonundan arayarak haber verdi. Eve gelen Olcay A. da kapıyı açamadı. Pencereden yatak odasına giren Olcay A., oğlunu hareketsiz yatarken, eşini ise bilekleri kesilmiş kanlar içinde buldu. Olcay A., 112 Acil'i arayarak haber verdi.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gelen sağlık ekipleri, Emir Can'ın boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Çok sayıda ilaç içtiği ve bileklerini kestiği tespit edilen Gülveren A. ise ambulansla önce Çaycuma Devlet Hastanesi'ne, ardından da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülveren A., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN JANDARMAYA BAŞVURMUŞ

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Emir Can'ın, cep telefonunun şarj kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Emir Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Soruşturma sürerken Gülveren A.'nın geçen 5 Temmuz'da jandarmaya eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Olcay A.'ya evden uzaklaştırma cezası uygulandığı, ancak çiftin barışmasının ardından eşinin eve döndüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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