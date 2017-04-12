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3 Yıl Üst Üste Çarpana 2 Bin 137 Liralık Fatura
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3 yıl üst üste çarpana 2 bin 137 liralık fatura

3 YIL ÜST ÜSTE ÇARPANA 2 BİN 137 LİRALIK FATURA

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması bugün başladı. Baz illerde iyi sürücünün en düşük primi 444 lira olurken, İstanbul'daki sürücü 470 lira ödeyecek. İstanbul'da 3 yıl üst üste kaza yapanın faturası 2 bin 137 liraya çıkacak

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:15
Puan Ver : 3 Yıl Üst Üste Çarpana 2 Bin 137 Liralık Fatura(6/10)6


Araç sahiplerinin uzun süredir beklediği zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması bugünden itibaren uygulamaya giriyor. Yeni düzenlemeye göre, prim tutarları illere göre değişiyor. Türkiye genelinde baz kabul edilen İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için tavan fiyat iyi sürücülerde otomobil için 444 lira oldu. İstanbul'da iyi sürücülerin tavanı da 470 liraya indi. İstanbul'da 3 yıl arka arkaya kaza yapan veya hasar yapan sürücülerin primi 2 bin 137 liraya yükselecek.



7 basamaklı fiyat



Hazine Müsteşarlığı'nın “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Pirimlerine İlişkin Genelgesi” yayımlandı. Genelgeye göre, yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan-31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındı.



Tavan fiyat uygulamasında, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrılırken, sigorta primi de 7 ayrı basamakta düzenlendi. Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak, son 1 yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) yüzde 150 olacak.



 



kaynak:gazetevatan








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