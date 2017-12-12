6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
İslami Bitcoin Geliyor! Tek Bir Şartı Var
Anadolu Efes Sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 Yendi
Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
Araç Muayene Ücretlerine Zam Geldi
Bitcoin'den Sonra Litecoin De Rekor Kırdı
Eski Fenerbahçeli Pereira, Yeni Takımını Buldu
1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım
Altın Yükselişe Geçti
Taşıt Kredilerinde Eşik Değeri 100 Bin Liraya Yükseltildi

3 yıldır 5 kuruş almadan çalışıyorlar

3 YILDIR 5 KURUŞ ALMADAN ÇALIŞIYORLAR

Mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'da, statta anons yapan iki görevlinin 3 yıldır para almadığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : 3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar(5/10)1

Eskişehirspor'un yeni stadındaki gizli kahramanların, büyük fedakarlık yaparak 3 yıldır kulüpten beş kuruş almadıkları ortaya çıktı.

Her gol sonrası yaptığı anonslar ile tribünleri yerinden oynatan Gökhan Güldaş ve skorboard teknisyeni Gürsel Güleryüz büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıyor.

KULÜP VERSE DE İSTEMİYORLAR

Takımın girdiği zor günlerde 'feda' diyen kulüp personeli ikili, 3 yıldır kulüpten 5 kuruş talep etmedi. Hakları olan parayı da geri çeviren ikili, hiçbir maçı aksatmadan takımlarının yanında olmaya devam ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 3  Yıldır  5  Kuruş  Almadan  Çalışıyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER