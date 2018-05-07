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3 yıldır aranan kız çocuğu, apartman damında uyurken bulundu

3 YILDIR ARANAN KIZ ÇOCUĞU, APARTMAN DAMINDA UYURKEN BULUNDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu, Adana'da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : 3 Yıldır Aranan Kız Çocuğu, Apartman Damında Uyurken Bulundu(7/10)3

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu Adana'da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu. Kız çocuğunun, hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

APARTMANIN DAMINDA UYURKEN BULUNDU

Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanda meydana gelen olayda apartmanın kapıcısı sabah saatlerinde bir kız çocuğunun damda uyuduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, kız çocuğunun İ.G. (15) olduğunu tespit etti.

AİLESİ 3 YIL ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğunun ailesinin ise İskenderun'da 3 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kız çocuğu Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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