

İstanbul'da okulların tatile girmes ve vatandaşların tatil sezonunda sürekli tatil beldelerinde olmasını fırsat bilen Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ederken, bir önemli haber ise İstanbul TEM otoyolu'ndan geldi.



İstanbul'un önemli geçiş noktalarından ilk olarak Mahmutbey ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile başlatılan serbest geçiş sistemi (SGS), tüm şehre yayılmaya devam edi,yor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişelerin kaldırılması ve SBS'ne geçişle devam eden çalışamlara Çamlıca gişeleri de eklendi.



Her gün TEM otoyolunu kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren haberi Bakan Arslan açıkladı! TEM üzerinden İstanbul'a gelecekler dikkat! Çamlıca gişelerinde İstanbul istikametine tam 4 şerit yol trafiğe kapatıldı.