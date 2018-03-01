Bursa'da 13 katlı bir bina yaklaşık 300 kilo dinamit kullanılarak patlatıldı. İki kez patlatılan bina yıkılmadı. Yıkım işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa'da atıl durumda olan 13 katlı bina kullanılan 300 kilo dinamit ile yıkılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından gerçekleştirilen ilk patlamada bağlantı kablolarının kopması sonucu bina ayakta kaldı. Ekipler ikinci denemede kalan dinamitleri ateşlese de patlamanın gücü binayı yıkmaya yetmedi. Böylece binanın yıkımı gerçekleşemedi.

300 KİLO DİNAMİT PATLATILDI

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi'nde SGK'ya ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için valilikten yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın ilk 3 katına toplamda 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, İtfaiye, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama geri sayımın ardından gerçekleştirildi.

YIKIM TARİHİ ERTELENDİ

İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2'nci ve 3'üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması sonucu ayakta kaldı. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı, ancak bina yine yıkılamadı. Binanın yıkımı ileri bir tarihe ertelendi.

"BİNA DEĞİL SIĞINAK YAPMIŞLAR"

Patlamanın ardından yıkımla ilgili çekilen belgesel programının sunucu ve yapımcılarından olan Serkan Bıçakçı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bıçakçı, planlanan patlamanın dünya patlama ile yıkım litaratürene girebilecek bir patlama olduğunu söyledi. Bıçakçı açıklamasının devamında, "Normalde bizim binalarımızın sadece kolon, kiriş ve daire tabanlarında beton ve demir vardır. Bu binanın bütün duvarları beton ve demirden imal edilmiş. Yani tuğla yok. O yüzden çok ama çok sağlam bir yapı. 300 kilo dinamit patlattık yıkılmasını bekliyorduk ama yıkılmadı. Bütün planlarımız ve hesaplarımız yıkılması yönündeydi. Biraz acı bir tecrübe oldu. Sonrakinde biraz daha patlayıcı miktarını arttıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada