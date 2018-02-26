31 YAŞINDAKİ BOKSÖR, KAZANDIĞI MAÇTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
İngiliz boksör Scoot Westgarth, rakibini yendiği maçın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İngiliz boksör Scoot Westgarthe, cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşılaştı. 31 yaşındaki boksör ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör röportaj bile verdi. Buna karşın fenalaşan Westgarth hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ VERDİ
Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarath, hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.
Kaynak: haberinburada
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