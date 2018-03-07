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32 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

32 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ UÇAK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus medyası, Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçtiği sırada çakılan kargo uçağının görüntülerini yayınladı. Uçakta, Tümgeneral Vladimir Yeremeyev'in de bulunduğu öğrenildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : 32 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı(8/10)4

Rus medyası, Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçtiği sırada çakılan kargo uçağının görüntülerini yayınladı. Uçaktaki 32 kişiden kurtulan olmamıştı.

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki kenti Lazkiye'de bulunan Hımeymim askeri üssü yakınlarında düşen Rus kargo uçağına ait görüntüler ortaya çıktı.

TÜMGENERAL DE ÖLDÜ

Rus medyasının yayınladığı görüntülerde, uçağın iniş yapmaya çalışırken yere çakıldığı ve bir alev topunun gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kargo uçağındaki 26 personel ve altı mürettebatın öldüğünü duyurmuştu.

Yapılan ek açıklamada "Suriye'de meydana gelen uçak kazısında hayatını kaybedenler Tümgeneral Yeremeyev de vardı" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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