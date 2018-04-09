33 YAŞINDAKİ CRİSTİANO RONALDO'NUN FİZİKSEL YAŞI 23 ÇIKTI
Dünya futbolunun en önemli isimlerden biri olan 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun fiziksel yaşı 23 çıktı. Ortalama futbolcunun yağ oranı yüzde 11 iken, Portekizli ismin sadece yüzde 7.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Juventus'u 3-0 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Cristiano Ronaldo şaşırtamaya devam ediyor.
Portekizli yıldız bu karşılaşmada attığı röveşata golüyle dünya gündeminde 1 numaraya otururken bu başarısında kendisine çok iyi bakması yatıyor. Artık 33 yaşına gelen Ronaldo'nun fiziksel verileri incelendiğinde 23'lük delikanlıdan hiçbir farkı yok.
"KAS ORANI YÜZDE 50"
CR7'nin vücudundaki yağ oranı yüzde 7. Ortalama bir futbolcuda bu oran yüzde 10 veya 11 oluyor. Portekizli futbolcunun kas kütlesi de meslektaşlarına göre yoğun. Cristiano Ronaldo'da bu oran yüzde 50'yi buluyor. Ortalama meslektaşlarında bu rakam yüzde 46. İşte Ronaldo'yu diğer futbolculara göre farklı kılan işine duyduğu müthiş saygısı ve durmaksızın çalışması.
Kaynak: haberinburada
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