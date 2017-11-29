34 AKP 34 PLAKALI OTOMOBİLİNİ 500 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan İlhan Dişli, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan otomobilini, '34 AKP 34' plakası nedeniyle 500 bin liraya satışa çıkardı. Dişli, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve ev teklif ettiğini söyledi.
"ARACIN KENDİ DEĞERİ HARİÇ PLAKANIN DEĞERİ VAR"
İlhan Dişli, '34 AKP 34' 2013 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1997 model 383 bin kilometrede olan Mercedes C-180 model LPG'li otomobilini satışa çıkardı. Otomobilinin şu anki değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu belirten İlhan Dişli, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Şu an otomobilin piyasa değeri 30 bin lira. Plaka Ak Parti'nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Ben de Ak Parti'nin gönüllüsüyüm. İşadamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 250 bin lirayı gördü vermedim. 500 bin lira veren olursa aracı verebilirim. Bu süreçte arsa, ev veren kendi aracını vermek isteyen oldu" dedi.
"YOLDA DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR"
İlhan Dişli otomobilinin LPG'li ve otomatik vites olduğunu ifade ederek, "Plakanın başı ve sonu da İstanbul'u temsil ettiği için ayrı bir önem taşıyor. Bu aracı aldığım kişi de aynı parti sevdasındaydı. Nasip olursa satarız. Partinin simgesini taşıyan plaka olduğu için araç tavan yaptı. Otomobili kullanırken de vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. İstanbul'da otobanda durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu. Bu gönül ve sevda işidir. Bu plakanın bende olmasından dolayı ayrı bir gurur duyuyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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