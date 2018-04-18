Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, NTV'de katıldığı canlı yayında sınavla alacak okullar listesiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. 34 ilde Anadolu lisesi bulunmamasıyla ilgili, "Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10'luk dilimi tutturduğu için Anadolu lisesi koymadık" dedi.

"KOTAYI DOLDURAMADIĞIMIZ İLLERDE LİSTEYE KOYDUK"

Tekin, bu kotayı dolduramadığımız illerde Anadolu liselerini listeye koyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sınavla öğrenci alacak okullarda bu yüzde 10'u nasıl belirlediğimize dair çokça eleştiri var. Sayın Bakanımız açıkladı aslında. Bütün illerde her kategoride okul olmasına dikkat ettik. Bazı illerde neden Anadolu lisesi yok diyorlar. Bizde, bakanlık bünyesinde üç grup ortaöğretim kurumu var. Biri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, diğeri Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki imam hatipler, diğeri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki liseler. Üçü farklı bir eğitim programı takip ediyor. İmam hatipler daha dini ağırlıklı, meslekler mesleki eğitim üzerine yoğunlaşmış, üçüncü okullar ise genel ortaöğretim kurumları dediğimiz okullar. Biz, illerde yüzde 10'u ve 90'ı belirlerken üç kategoride okul bulunmasına özen gösterdik. Ortaöğretim genel müdürlüğündeki okullar fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri. Bunların dışında spor ve güzel sanatlar var. Ama diğerleri genel program uyguluyor. Biz sınavla ve sınavsız okulları belirlerken bu üç kategoriye göre okul belirledik. 34 ilde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10'luk kotayı doldurduğu için Anadolu lisesi koymadık listeye. Ama bu kotayı doldurmayanlara koyduk.

TEOG TERCİHLERİNE GÖRE KONTENJAN BELİRLENDİ

Bu oranları belirlerken son üç yılda yaptığımız TEOG yerleştirmelerinde ki öğrencilerin ilk beş tercihine baktık. Gördük ki öğrencilerin yüzde 62'si genel, yüzde 15'i meslek, yüzde 22'si din öğretimini tercih etmiş. Yüzde 10 kontenjanını belirlerken bu verilere göre hareket ettik. Sınavla öğrenci alan okulları, öğrencilerimiz bu oranlarda seçecek dedik. Büyük pasta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde. Yaklaşık yüzde 62'lik bir öğrenci ve derslik sayısı var. Bütün bu işlemleri yaparken farklı program uygulayan okullar kategorisi oluşturduk. Proje okulları yaptığımız liseler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri farklı program uyguluyorlar.

KOTAYI DOLDURAMADIĞIMIZ YERLERE ANADOLU LİSESİ KOYDUK

Herhangi bir ilde genel ortaöğretim programı uygulayan okullar içinde yüzde 62'lik bölümü nasıl oluşturacağız? Eğer bir ilde fen ve sosyal bilimler lisesi varsa, bu iki lise o ildeki yüzde 62'lik kapasiteyi dolduruyorsa buraya farklı bir ortaöğretim genel müdürümüze bağlı liseyi oraya koymadık. Bu kotayı dolduramadığımız yerlerde Anadolu lisesi koyduk. Daha önceki TEOG yerleştirmeleri üzerinden puan skalasına, pozisyonuna, köklü ve geleneği olan bir okul mu, buna baktık. Türkiye'nin her yerinden tercih edileceğine göre, okul bünyesinde öğrencilerin konaklayabileceği bize bağlı pansiyonu var mı yok mu ona baktık.

NEDEN GEÇEN YIL YÜKSEK PUANLA ALANLAR BU LİSTEDE YOK?

Daha önce yüksek puanla aldı değimiz okullar zaten fen ve sosyal bilimler liseleri ve bunları doğrudan bu kategoriye soktuk. Yüksek puanlı olduğu halde listeye giremeyenler, kotayı doldurduğumuz için tercih etmedik demektir. En başta söyledim, bir kere daha altını çizeyim. Asıl ilgi alanımız yüzde 90'lık büyük kitle. Şu anda üzerine en çok çalıştığımız konu, yüzde 90'lık kitlenin devam ettiği okullardaki eğitim öğretim kalitesini artırmak. Nisanda sınavla öğrenci alan liseleri ve bu sınava girecek kişilerin başvuru koşullarını, nereye, nasıl başvuracaklarını belirleyecek bir kılavuz yayınlayacağız dedik. Sınavla öğrenci alan liseler ekinde bulunacak dedik. Bunu geçtiğimiz hafta yayınladık.

EĞİTİM BÖLGELERİ SONUÇLARLA BİRLİKTE AÇIKLANACAK

2 Haziran'daki sınavdan sonra sonuçları açıklarken, bununla birlikte aynı tarih aralığında biz yerleştirmenin nasıl olacağını da açıklayacağız. Sınav sonucuna endeksli bir işlem olduğu için, sınav sonucuyla birlikte açıklıyoruz. Sınava giren ya da girmeyen öğrencilerin hangi prosedürlere göre tercihlerini yapacakları, mahalliden yerleştirmeye göre tercih bölgeleri de oluşacak. Tedirgin olmaya gerek yok, herkesin evine en yakın okullar öncelenecek. Evine en yakın okula gidemeyecekse, o zaman evine en yakın ikinci, maksimum beşinci okula yerleştireceğiz diye taahhüdümüz var.

BEŞ TERCİH DE AYNI OKUL TÜRÜNDEN OLABİLİR

Öğrencilerimize beşer tercih imkanı verdik. İki tercih yapması kendisi açısından şöyle sıkıntılı. Evine en yakın ikinci okula yerleşemezse üçüncü okulu seçmediği için sıkıntı yaşayabilir. Biz evine en yakın beş okul tercihi yapmasını öneriyoruz. İstemediği bir okul türüne hiçbir öğrencimizi göndermeyeceğiz. Kesinlikle bir öğrencimiz "Anadolu lisesine gitmek istemiyordum, meslek ya da imam hatibe gitmek istiyordum. Beni buraya gönderdiler" ya da tam tersi, böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Herkes tercih ettiği okul türüne göre, yakından uzağa bir yerleştirme içinde olacak. Rehber öğretmenlerimiz tercihlerle ilgili kendilerine rehberlik yapacak. İki tercih yapmalarının kendilerine nasıl sonuçlar doğuracağını anlatacaklar. Beş tercih bizim arzumuz. Beş tercihi de aynı okul türünden yapabilecekler. Kılavuzu açıklayacağız, detayları ama ikamet ve devam ettiği ortaokul bizim için ana kriter. Diğer kriterleri, kılavuzu yayınlayınca detaylı ortaya koyacağız. Eşitlik olduğu anda başvuracağımız diğer kriterleri kılavuzumuzda yayınlayacağız. Çok objektif kriterler var.

ADRESTE GERİYE DÖNÜK OTURMA ŞARTI ARANACAK MI?

Verileri İçişleri Bakanlığımızın verilerinden çekiyoruz. Onun teyit ettiği bir şey bizim için yeterli. O anda orada oturması yeterli olacak. Kayıtta yığılma olacak eleştirileri var. İki önceliğimiz bulunuyor, hala devam ettiği ortaokul ve ikamet adresi. Ortaokulları liselerle eşleştirmiş durumdayız. İkameti öncelik olarak alacağız ancak eşleştirdiğimiz ortaokuldaki öğrenciyi de önceleyeceğiz. Liselerin bünyesinde ortaokullar gibi düşünün bunu, o ortaokula kayıtlı çocuğun ikamet adresi gibi öncelikli o liseye kayıt yaptırma şansı olacak. Biz 1 milyon 270 binin üzerindeki öğrencimizin tamamını kendi liselerimize yerleştireceğiz gibi hazırlıklarımı yaptık. Okullarımızda boş kontenjan kalmaması için alınması gereken tedbirleri aldık. Bir tek öğrencinin bile açıkta kalması bizim problemimiz olduğuna göre, bununla ilgili bütün tedbirleri almakla yükümlüyüz. Aldık. Velilerimizin, çocuklarının başarısız olacaklarını takip ettikleri bir sınava sokmalarına gerek yok. Evine en yakın beş liseden birine çocuğunuzu yerleştireceğiz. Yarış atı haline dönüştürmeyelim çocukları. Veliler çocuklarına yönlendirme yapsınlar. Biz yüzde 90 ile yüzde 10'u fiziksel kapasite, teknik donanım, öğretmen seçimi anlamında hiçbir ayrıma tabi tutmuyoruz.

ÖNCE ÖZELLERE KAYIT

Biz zaten bunu daha önce de deklare etmiştik, özel okul temsilcileri bize geldiler, merkezi sınavın verilerini kullanmak istiyoruz dediler. Merkezi sınavın verilerini kullanacaklar. Sınav sonuçları açıklandığında özel okulların kayıt ekranını açacağız. Kendilerine başvurmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını yapacaklar. Kesin kaydı yapılan öğrenci, bizim sistemimizin dışında kalacak. Özel okulların kayıtları bu şekilde devam edecek. Özel okulların kayıtları bitiş tarihi diye bir şey yok. Bir veli çocuğumu zaten özel okula yollayacaktım, devlet okulunu düşünmüyorum diyorsa, ona kayıt yaptırır. Biz de bu öğrencileri ayrıştırıp diğerlerini yerleştirmiş olacağız. Ardından biz kendi kılavuzumuza göre sınavla öğrenci alan ya da sınavsız alan okullara tercih sürecini başlatacağız. Devlet okullarından daha erken başlayacaklar kayıtlarına.

KAYITTAN SONRA NAKİL

Kayıt işlemini yaptıktan sonra kesin kayıtlı bir öğrencidir. Sonraki süreçte farklı prosedüre tabi. Nakil prosedürüne tabi olarak başka okulları tercih edebilir. Bunun takvimini de açıklayacağız. Bu takvim çerçevesinde başka okula nakil yoluyla gitmek isterse onun da aynı usullere göre yolunu açmış olacağız. 1367 okulda boş kontenjan olmaması için, eski haliyle fen ve sosyal bilimlerde daha az sınıflar açılıyordu, biz şu anda bu okulları oluştururken boş kontenjan oluşmayacak şekilde yaptık. Her ilin tercihini ekrana yansıttık, onun üzerinden oluşturduk. Şu liseler yok, bu liselerden az var eleştirilerini dikkate alsak boşluk ortaya çıkabilir."

Kaynak: haberinburada