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35 ton stres çarkı imha edildi!

35 TON STRES ÇARKI İMHA EDİLDİ!

Çocuklarda dikkat dağınıklığına yol açabileceğine dair uyarılar bulunmadığı gerekçesiyle el konulan stres çarkları imha edildi

Tarih : 23 Haziran 2017, 13:44
Puan Ver : 35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!(9/10)9


Çocuklar arasında salgın haline gelen stes çarklarına karşı dünyada ciddi önlemler alınmaya başlandı. Almanya'da el konulan 35 ton stres çarkı, yetkililer tarafından imha edildi.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Frankfurt Uluslararası Havalimanı'na geçen hafta Çin'den getirilen stres çarklarına, üzerlerinde kullanım kılavuzu ve çocuklarda dikkat dağınıklığına yol açabileceğine dair uyarılar bulunmadığı gerekçesiyle el konulmuştu.



Stres çarklarına, çocukların arkadaşlarına karşı ‘silah' olarak kullandığı, okullarda ders dinlemeyi engellediği gerekçeleriyle Türkiye ve dünyada pek çok ülkede çeşitli sınırlamalar getiriliyor.



 



kaynak:habertürk








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