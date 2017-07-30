Dünyaca ünlü 35 yaşındaki futbolcu Kaka Leite, Atlanta ile oynanan maçta attığı golle "Henüz ölmedi" dedirtti.

Amerika Ligi takımlarından Orlando City'de forma giyen 35 yaşındaki Ricardo Kaka Leite, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Ballon d'Or ödüllü Brezilyalı yıldız, takımının Atlanta ile oynadığı maçta harika bir gole imzasını attı.

MLS'in en çok kazanan oyuncusu olan Kaka, daha önce Milan ve Real Madrid formaları da giymişti.

Kaynak: haberinburada