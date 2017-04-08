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36 terörist etkisiz hale getirildi

36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bugün gelen son dakika bilgisine göre son bir hafta içerisinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:34
Puan Ver : 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)8


TSK'dan son bir hafta yapılan terörle mücadele ilgili yapılan değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Suriye kuzeyinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.



 



kaynak:sabah








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