Yeni Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Baskın Yapıldı, Sahibi Gözaltında
Bakırköy Kadın Cezaevinde Silah Sesleri! Bir Asker, Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu
Mandalinaları Beğenmediği İçin 2 Pazarcıyı Vuran Polis: Pişmanım
Afrin'de Yakalanan Teröristten İtiraf: Cinderes Düşünce Kolumuz Koptu
Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
Afrin Şehidinin Paylaşımı Yürek Dağladı: Vatan Olmadan Gelecek Olmaz
Abd'nin Desteğiyle Pkk'nın Kurduğu Partiye Başbakan'dan Sert Tepki!
Kazada Hava Yastığı Açıldı, Boynu Kırılan Çocuk Hayatını Kaybetti
Müzisyen Konser Salonuna Dava Açtı: Ses Çok Yüksekti
İntihar Girişiminde Bulunan Caner'e Şok Yorum: Dayı Borcunu Öde
Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
38 İlde Fetö Operasyonu: 70 Muvazzaf Asker İçin Yakalama Kararı!
Kadın Ve Kızların Gizlice Fotoğrafını Çeken Tramvay Sapığı Tutuklandı!
Ajan Krizinde Rusya'ya Bir Darbe Daha! 3 Ülke Daha Kervana Katıldı
Caner Toygar İntihara Kalkıştı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
İntihara Kalkışmadan Önce Canlı Yayın Yaptı: Hakkımı Helal Etmiyorum
Trump Kafayı Taktı! Dünyaca Ünlü Şirket Milyarlarca Dolar Kaybetti
5 İlde Birden Düğmeye Basıldı! 600 Polisle Fetö'ye Gaybubet Operasyonu
Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz

38 ilde FETÖ operasyonu: 70 muvazzaf asker için yakalama kararı!

38 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 MUVAZZAF ASKER İÇİN YAKALAMA KARARI!

Konya merkezli 38 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında, 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Tarih : 29 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : 38 İlde Fetö Operasyonu: 70 Muvazzaf Asker İçin Yakalama Kararı!(8/10)4

Konya 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47'si subay, 23'ü astsubay, toplam 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 38 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi yöneticileri olduğu belirtildi.

ÖRGÜTÜN TSK'YA YERLEŞTİRDİĞİ KİŞİLER

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Örgütte 'Kendi evinde kalan mesulü', 'bölge talebe mesulü','bölge lise mesulü','bölge ilköğretim mesulü','şehir dışı talebe mesulü','ışık evi sorumlusu' ve 'belletmen' oldukları belirtilen şüphelilerin FETÖ/PDY'ye öğrencileri kazandırmakla görevli kişiler oldukları belirlendi.

70 MUVAZZAF ASKER İÇİN YAKALAMA KARARI

TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen üsteğmen ve teğmen olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubayın yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 38  İlde  Fetö  Operasyonu  70  Muvazzaf  Asker  İçin  Yakalama  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER