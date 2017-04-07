38 TRT PERSONELİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında TRT'deki 38 personel hakkında gözaltı kararı verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, açığa alınan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
kaynak:sabah
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