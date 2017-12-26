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38 yaşındaki Diego Forlan'dan olay transfer!

38 YAŞINDAKİ DİEGO FORLAN'DAN OLAY TRANSFER!

Uruguay'ın dünya futboluna sunduğu en büyük yeteneklerden olan Diego Forlan, son kez Copa Libertadores'te oynamak için ülkesine döndü.

Tarih : 26 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : 38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!(7/10)3

Uruguay Milli Takımı'nın en golcü oyuncularından olan Diego Forlan, futbol kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

URUGUAY'IN PENAROL TAKIMINA TRANSFER OLDU

Son olarak Hindistan Ligi takımlarından Mumbai City'de oynayan 38 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores'te oynayabilmek için ülkesinin takımlarından Penarol'a transfer olacak.

FUTBOLU BIRAKMA KARARINI FİZİK DURUMUNA GÖRE VERECEK

Futbol hayatına başladığı kulüple önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak olan Forlan'ın sezon bitimiyle ise fizik durumuna göre futbolu bırakıp bırakmama kararını vereceği ifade edildi.

Forlan, son olarak forma giydiği Hindistan Liginde 11 resmi maça çıkmış ve bu mücadelelerde 5 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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