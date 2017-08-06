ABD 2. Ligi'nde Didier Drogba'nın formasını giydiği Phoenix Rising, deplasmanda LA Galaxy II ile karşılaştı. Konuk ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YOK BÖYLE GOL

39 yaşındaki Didier Drogba, 13. dakikada frikikten harika bir gole imza attı. Phoenix Rising maçı deplasmanda 2-0 kazanırken diğer gol de 45. dakikada Alessandro Riggi'den geldi.

Kaynak: haberinburada