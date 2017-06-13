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3'ü de emre mor'u istiyor

3'Ü DE EMRE MOR'U İSTİYOR

Dortmund'da fazla şans bulamayan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'den de teklifler aldıklarını doğruladı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:04
Puan Ver : 3'ü De Emre Mor'u İstiyor(5/10)6


Özcan, "Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor, ancak 3'ü de kararımızı bekliyor. Hepsinin düşüncesi Emre'yi kiralamak. Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını ve kendisini geliştirmesini istiyoruz" dedi.

 



 



kaynak:sabah








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