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4 AKADEMİSYENİ KATLEDEN CANİ VE EŞİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ


4 akademisyeni katleden cani ve eşi böyle görüntülendi
Tarih : 06 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : 4 Akademisyeni Katleden Cani Ve Eşi Böyle Görüntülendi(8/10)4

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı öldüren Volkan Bayar'ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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