4 BÜYÜKLER TRANSFERDE PARA SAÇTI
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda toplam 195 milyon 445 bin avroyla transfere büyük harcama yaptı.
Türk futbolunda "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda transfere büyük miktarlarda para harcadı.
Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı.
Bu kulüpler, UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne uymaya çalışsa da iddialı kadrolar kurmak için zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.
TRABZONSPOR, 63 MİLYON 350 BİN AVRO HARCADI
Trabzonspor özellikle eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme geldi.
2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Geçen sezon transfer için 15 milyon 850 bin avro harcayan bordo-mavili kulübün bu sezonki harcamaları 13 milyon 480 bin avroda kaldı. Trabzonspor, bu dönemde 45 futbolcu alırken toplam 63 milyon 350 bin avroyu kasasından çıkardı.
Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon avroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon avro çıkardı.
Bordo-mavili kulübün, son 3 sezonda yaptığı harcamalar şöyle:
Sezon
Oyuncu
Bonservis (avro)
Kiralama
2016-2017
Hyun Suk Juk
750 bin
Matus Bero
2,5 milyon
Luis Ibanez
1,4 milyon
Castillo
3,63 milyon
Oganyi Onazi
3,5 milyon
Durica
Bedelsiz
Sheidaev
Bedelsiz
Emmanuel Mas
1,5 milyon
Joao Pereira
Bedelsiz
Olcay Şahan
200 bin
Carl Medjani
Bedelsiz
2015-2016
Dame N'Doye
3,15 milyon
Muhammet Demir
2,75 milyon
Okay Yokuşlu
2 milyon
Cavanda
1,75 milyon
Özer Hurmacı
1,5 milyon
Douglas Franco
1,5 milyon
Alper Uludağ
1 milyon
Güray Vural
Bedelsiz
Serge Akakpo
Bedelsiz
Esteban Alvarado
Bedelsiz
Marko Marin
Bedelsiz
Stephan Mbia
2,2 milyon imza parası
2014-2015
Majeed Waris
6 milyon
Oscar Cardozo
5 milyon
Sefa Yılmaz
3,5 milyon
Yatabare
2,5 milyon
Kevin Constant
2,5 milyon
İshak Doğan
2,35 milyon
Erkan Zengin
2,25 milyon
Aytaç Kara
2,1 milyon
Deniz Yılmaz
1,8 milyon
Mehmet Ekici
1,5 milyon
Serdar Gürler
1,3 milyon
Gökhan Karadeniz
900 bin
Musa Nizam
750 bin
Uğur Demirok
560 bin
Anıl Taşdemir
400 bin
Ferhat Yazgan
90 bin
Kurtuluş Yurt
70 bin
Belkalem
450 bin
Serhat Çakmak
bedelsiz
Salih Dursun
bedelsiz
Fatih Atik
bedelsiz
Turgut Doğan Şahin
bedelsiz
Medjani
bedelsiz
GALATASARAY'IN HARCAMALARI ARTTI
Ligde son şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşayan Galatasaray, bu sezon transfer harcamalarını artırdı.
2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin avro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin avroda kaldı. Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.
Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Tarık Çamdal'a 4 milyon 750 bin bonservis bedeli öderken, bu sezon da Serdar Aziz'in transferi için 4 milyon 500 bin avro para harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu transferi için toplamda 44 milyon 645 bin avro para verdi.
Sezon
Futbolcu
Bonservis (Avro)
Kiralama bedeli (Avro)
2016-2017
Serdar Aziz
4,5 milyon
Eren Derdiyok
4 milyon
Tolga Ciğerci
3 milyon
Luis Pedro Cavanda
1,8 milyon
Josue Pesqueira
Bedelsiz
Garry Rodrigues
3,5 milyon
Ahmet Yılmaz Çalık
2,5 milyon
Nigel de Jong
Bedelsiz
Kolbeinn Sigthorsson
700 bin
Emrah Başsan
Bedelsiz
2015-2016
Bilal Kısa
Bedelsiz
Lukas Podolski
2,5 milyon
Jem Paul Karacan
Bedelsiz
Lionel Carole
1,5 milyon
Jose Rodriguez
Bedelsiz
Cenk Gönen
600 bin
Jason Denayer
445 bin
Kevin Grosskreutz
1,5 milyon
Ryan Donk
2,5 milyon
Martin Linnes
2 milyon
2014-2015
Olcan Adın
4 milyon
Sinan Gümüş
Bedelsiz
Kaan Baysal
Bedelsiz
Sinan Bolat
Bedelsiz
Yasin Öztekin
2,5 milyon
Goran Pandev
Bedelsiz
Blerim Dzemaili
2,35 milyon
Tarık Çamdal
4,75 milyon
FENERBAHÇE'DEN YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİ
Fenerbahçe, diğer kulüplere göre daha az futbolcu almasına rağmen ödediği yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı.
Sarı-lacivertli kulüp, 3 sezonda 20 futbolcuyu kadrosuna katıp 47 milyon 550 bin avroyu kulüplere ödedi.
Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda sadece Diego Ribas'ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon transfer politikasında büyük bir değişikliğe giderek hem yerli hem de yabancı oyunculara verdiği bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi. 2015-2016 sezonunda 8 milyon avro bonservis bedeliyle Josef de Souza'yı transfer eden Fenerbahçe; Simon Kjaer için 7 milyon 650 bin, Ozan Tufan için 7 milyon, Luis Nani için 6 milyon ve Robin Van Persie için de 5 milyon 500 bin avro ödedi. Geçen sezon transferde 41 milyon 550 bin avro harcayan ancak diğer kulüpler gibi UEFA Finansal Fair Play denetiminde olan ve sattığı kadar harcama yapabilen sarı-lacivertli kulüp, bu sezon bazı futbolcuları bedelsiz bir şekilde kadroya dahil etti. Toplamda 8 milyon avro harcama limiti olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 8 futbolcu içinde Martin Skrtel'in transferine 6 milyon bonservis ücreti harcadı.
Fenerbahçe'nin transfer ettiği futbolculardan 7'si için ödenen kiralama bedelleri kulüp tarafından açıklanmamıştı.
Sarı-lacivertli kulübün son 3 sezondaki transferleri için ödediği bonservis bedelleri şöyle:
Sezon
Futbolcu
Bonservis bedeli (Avro)
Kiralama bedeli (Avro)
2016-2017
Aatıf Chahechouhe
Bedelsiz
Fabiano Riberio
Açıklanmadı
Gregory van der Wiel
Açıklanmadı
Roman Neustaedter
Bedelsiz
Martin Skrtel
6 milyon
İsmail Köybaşı
Bedelsiz
Jeremain Lens
Açıklanmadı
Moussa Sow
Açıklanmadı
Oleksandr Karavaiev
Açıklanmadı
2015-2016
Ozan Tufan
7 milyon
Volkan Şen
2,5 milyon
Lazar Markovic
Açıklanmadı
Simon Kjaer
7,65 milyon
Fabiano Riberio
Açıklanmadı
Şener Özbayraklı
1,5 milyon
Jose Fernandao
3,4 milyon
Abdoulaye Ba
Açıklanmadı
Josef de Souza
8 milyon
Luis Nani
6 milyon
Robin van Persie
5,5 milyon
2014-2015
Diego Ribas
Bedelsiz
Not: Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon 6 milyon avronun altındaki bonservis bedellerini KAP'a bildirmedi. Bu yüzden Şener Özbayraklı, Fernandao, Van Persie, Volkan Şen ve Skrtel'in bonservis bedelleri medyada yansıyan şekilde tabloda yer almıştır.
BEŞİKTAŞ, 3 SEZONDA 39 MİLYON 900 BİN AVRO HARCADI
Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha mütevazı davranarak bonservis veya kiralama bedeli için 39 milyon 900 bin avro para harcadı.
Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında UEFA tarafından yakından takip edilen kulüplerden biri olan ve yeni oyuncu transferinde sınırlamayı kabul eden siyah-beyazlı kulüp, son 3 sezonda 27 futbolcuyu renklerine bağladı. UEFA kriterleri gereğince sattığı oyuncu kadar transfer yapabilen Beşiktaş, bedelsiz oyuncuların yanı sıra kiralama sistemiyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan veya bedelsiz kiralama yöntemiyle birçok oyuncu almasına rağmen transferde harcama yapmak zorunda kaldı.
Başkan Fikret Orman yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 milyon 450 bin avro bonservis veya kiralama bedelini kasasından çıkaran siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016'da 13 milyon 950 bin avro ücret verdi. Beşiktaş, bu sezonki iki transfer döneminde de 11 milyon 500 bin avroyu kiralama ve bonservis bedeli olarak harcadı.
Siyah-beyazlı kulüp bu dönemde 34 milyon avro bonservis ücreti harcarken, 5 milyon 900 bin avroyu kiralama bedeli olarak kulüplere verdi.
YÜKSEK BONSERVİS ÜCRETİ VERİLEN FUTBOLCULAR
Beşiktaş, bu 3 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödemek zorunda kaldı.
2014-2015 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Demba Ba için 6 milyon avro bonservis ücreti veren siyah-beyazlı kulüp, bu sezon başında West Ham United'a kiraladığı GökhanTöre için de 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.
Beşiktaş, bu sezonun devre arasında ise Matej Mitrovic için 4 milyon 200 bin avro bonservis ücreti vererek gündeme geldi.
SİYAH-BEYAZLI KULÜBÜN 3 SEZONDAKİ HARCAMALARI
Siyah-beyazlı kulübün, 3 sezonda bonservis ve kiralama ücreti olarak yaptığı harcamalar futbolculara göre şöyle:
Sezon
Futbolcu
Bonservis (avro)
Kiralama ücreti (avro)
2016-17
Vincent Aboubakar
2,5 milyon
Anderson Talisca
2 milyon
Marcelo Guedes
2 milyon
Adriano Correia
600 bin
Matej Mitrovic
4,2 milyon
Atınç Nukan
bedelsiz
Gökhan Gönül
bedelsiz
Gökhan İnler
bedelsiz
Ryan Babel
bedelsiz
Caner Erkin
bedelsiz
Oğuzhan Aydoğan
200 bin
2015-16
Denys Boyko
3,3 milyon
Luiz Rhodolfo
3,3 milyon
Jose Sosa
2 milyon
Andreas Beck
1,75 milyon
Aras Özbiliz
1,3 milyon
Ricardo Quaresma
1,2 milyon
Alexis Delgado
1,1 milyon
Dusko Tosic
bedelsiz
Mario Gomez
bedelsiz
Marcelo Guedes
bedelsiz
2014-15
Demba Ba
Gökhan Töre
4,5 milyon
Jose Sosa
1,4 milyon
Ramon Motta
1,1 milyon
Alexander Milosevic
1 milyon
Tolgay Arslan
450 bin
Cenk Tosun
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kaynak:sabah
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