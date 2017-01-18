Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda toplam 195 milyon 445 bin avroyla transfere büyük harcama yaptı.



Türk futbolunda "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda transfere büyük miktarlarda para harcadı.



Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı.



Bu kulüpler, UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne uymaya çalışsa da iddialı kadrolar kurmak için zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.



TRABZONSPOR, 63 MİLYON 350 BİN AVRO HARCADI



Trabzonspor özellikle eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme geldi.



2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Geçen sezon transfer için 15 milyon 850 bin avro harcayan bordo-mavili kulübün bu sezonki harcamaları 13 milyon 480 bin avroda kaldı. Trabzonspor, bu dönemde 45 futbolcu alırken toplam 63 milyon 350 bin avroyu kasasından çıkardı.



Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon avroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon avro çıkardı.



Bordo-mavili kulübün, son 3 sezonda yaptığı harcamalar şöyle:









Sezon



Oyuncu



Bonservis (avro)



Kiralama







2016-2017



Hyun Suk Juk







750 bin











Matus Bero



2,5 milyon















Luis Ibanez



1,4 milyon















Castillo



3,63 milyon















Oganyi Onazi



3,5 milyon















Durica



Bedelsiz















Sheidaev



Bedelsiz















Emmanuel Mas



1,5 milyon















Joao Pereira



Bedelsiz















Olcay Şahan



200 bin















Carl Medjani



Bedelsiz











2015-2016



Dame N'Doye



3,15 milyon















Muhammet Demir



2,75 milyon















Okay Yokuşlu



2 milyon















Cavanda



1,75 milyon















Özer Hurmacı



1,5 milyon















Douglas Franco



1,5 milyon















Alper Uludağ



1 milyon















Güray Vural



Bedelsiz















Serge Akakpo







Bedelsiz











Esteban Alvarado



Bedelsiz















Marko Marin







Bedelsiz











Stephan Mbia



2,2 milyon imza parası











2014-2015



Majeed Waris



6 milyon















Oscar Cardozo



5 milyon















Sefa Yılmaz



3,5 milyon















Yatabare



2,5 milyon















Kevin Constant



2,5 milyon















İshak Doğan



2,35 milyon















Erkan Zengin



2,25 milyon















Aytaç Kara



2,1 milyon















Deniz Yılmaz



1,8 milyon















Mehmet Ekici



1,5 milyon















Serdar Gürler



1,3 milyon















Gökhan Karadeniz



900 bin















Musa Nizam



750 bin















Uğur Demirok



560 bin















Anıl Taşdemir



400 bin















Ferhat Yazgan



90 bin















Kurtuluş Yurt



70 bin















Belkalem







450 bin











Serhat Çakmak



bedelsiz















Salih Dursun







bedelsiz











Fatih Atik



bedelsiz















Turgut Doğan Şahin



bedelsiz















Medjani



bedelsiz













GALATASARAY'IN HARCAMALARI ARTTI



Ligde son şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşayan Galatasaray, bu sezon transfer harcamalarını artırdı.



2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin avro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin avroda kaldı. Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.



Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Tarık Çamdal'a 4 milyon 750 bin bonservis bedeli öderken, bu sezon da Serdar Aziz'in transferi için 4 milyon 500 bin avro para harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu transferi için toplamda 44 milyon 645 bin avro para verdi.









Sezon



Futbolcu



Bonservis (Avro)



Kiralama bedeli (Avro)







2016-2017



Serdar Aziz



4,5 milyon















Eren Derdiyok



4 milyon















Tolga Ciğerci



3 milyon















Luis Pedro Cavanda



1,8 milyon















Josue Pesqueira







Bedelsiz











Garry Rodrigues



3,5 milyon















Ahmet Yılmaz Çalık



2,5 milyon















Nigel de Jong



Bedelsiz















Kolbeinn Sigthorsson







700 bin











Emrah Başsan



Bedelsiz











2015-2016



Bilal Kısa



Bedelsiz















Lukas Podolski



2,5 milyon















Jem Paul Karacan



Bedelsiz















Lionel Carole



1,5 milyon















Jose Rodriguez



Bedelsiz















Cenk Gönen



600 bin















Jason Denayer







445 bin











Kevin Grosskreutz



1,5 milyon















Ryan Donk



2,5 milyon















Martin Linnes



2 milyon











2014-2015



Olcan Adın



4 milyon















Sinan Gümüş



Bedelsiz















Kaan Baysal



Bedelsiz















Sinan Bolat







Bedelsiz











Yasin Öztekin



2,5 milyon















Goran Pandev



Bedelsiz















Blerim Dzemaili



2,35 milyon















Tarık Çamdal



4,75 milyon

















FENERBAHÇE'DEN YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİ



Fenerbahçe, diğer kulüplere göre daha az futbolcu almasına rağmen ödediği yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı.



Sarı-lacivertli kulüp, 3 sezonda 20 futbolcuyu kadrosuna katıp 47 milyon 550 bin avroyu kulüplere ödedi.



Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda sadece Diego Ribas'ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.



Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon transfer politikasında büyük bir değişikliğe giderek hem yerli hem de yabancı oyunculara verdiği bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi. 2015-2016 sezonunda 8 milyon avro bonservis bedeliyle Josef de Souza'yı transfer eden Fenerbahçe; Simon Kjaer için 7 milyon 650 bin, Ozan Tufan için 7 milyon, Luis Nani için 6 milyon ve Robin Van Persie için de 5 milyon 500 bin avro ödedi. Geçen sezon transferde 41 milyon 550 bin avro harcayan ancak diğer kulüpler gibi UEFA Finansal Fair Play denetiminde olan ve sattığı kadar harcama yapabilen sarı-lacivertli kulüp, bu sezon bazı futbolcuları bedelsiz bir şekilde kadroya dahil etti. Toplamda 8 milyon avro harcama limiti olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 8 futbolcu içinde Martin Skrtel'in transferine 6 milyon bonservis ücreti harcadı.



Fenerbahçe'nin transfer ettiği futbolculardan 7'si için ödenen kiralama bedelleri kulüp tarafından açıklanmamıştı.



Sarı-lacivertli kulübün son 3 sezondaki transferleri için ödediği bonservis bedelleri şöyle:









Sezon



Futbolcu



Bonservis bedeli (Avro)



Kiralama bedeli (Avro)







2016-2017



Aatıf Chahechouhe



Bedelsiz















Fabiano Riberio







Açıklanmadı











Gregory van der Wiel







Açıklanmadı











Roman Neustaedter



Bedelsiz















Martin Skrtel



6 milyon















İsmail Köybaşı



Bedelsiz















Jeremain Lens







Açıklanmadı











Moussa Sow







Açıklanmadı











Oleksandr Karavaiev







Açıklanmadı







2015-2016



Ozan Tufan



7 milyon















Volkan Şen



2,5 milyon















Lazar Markovic







Açıklanmadı











Simon Kjaer



7,65 milyon















Fabiano Riberio







Açıklanmadı











Şener Özbayraklı



1,5 milyon















Jose Fernandao



3,4 milyon















Abdoulaye Ba







Açıklanmadı











Josef de Souza



8 milyon















Luis Nani



6 milyon















Robin van Persie



5,5 milyon











2014-2015



Diego Ribas



Bedelsiz













Not: Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon 6 milyon avronun altındaki bonservis bedellerini KAP'a bildirmedi. Bu yüzden Şener Özbayraklı, Fernandao, Van Persie, Volkan Şen ve Skrtel'in bonservis bedelleri medyada yansıyan şekilde tabloda yer almıştır.



BEŞİKTAŞ, 3 SEZONDA 39 MİLYON 900 BİN AVRO HARCADI



Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha mütevazı davranarak bonservis veya kiralama bedeli için 39 milyon 900 bin avro para harcadı.



Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında UEFA tarafından yakından takip edilen kulüplerden biri olan ve yeni oyuncu transferinde sınırlamayı kabul eden siyah-beyazlı kulüp, son 3 sezonda 27 futbolcuyu renklerine bağladı. UEFA kriterleri gereğince sattığı oyuncu kadar transfer yapabilen Beşiktaş, bedelsiz oyuncuların yanı sıra kiralama sistemiyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan veya bedelsiz kiralama yöntemiyle birçok oyuncu almasına rağmen transferde harcama yapmak zorunda kaldı.



Başkan Fikret Orman yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 milyon 450 bin avro bonservis veya kiralama bedelini kasasından çıkaran siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016'da 13 milyon 950 bin avro ücret verdi. Beşiktaş, bu sezonki iki transfer döneminde de 11 milyon 500 bin avroyu kiralama ve bonservis bedeli olarak harcadı.



Siyah-beyazlı kulüp bu dönemde 34 milyon avro bonservis ücreti harcarken, 5 milyon 900 bin avroyu kiralama bedeli olarak kulüplere verdi.



YÜKSEK BONSERVİS ÜCRETİ VERİLEN FUTBOLCULAR



Beşiktaş, bu 3 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödemek zorunda kaldı.



2014-2015 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Demba Ba için 6 milyon avro bonservis ücreti veren siyah-beyazlı kulüp, bu sezon başında West Ham United'a kiraladığı GökhanTöre için de 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.



Beşiktaş, bu sezonun devre arasında ise Matej Mitrovic için 4 milyon 200 bin avro bonservis ücreti vererek gündeme geldi.



SİYAH-BEYAZLI KULÜBÜN 3 SEZONDAKİ HARCAMALARI



Siyah-beyazlı kulübün, 3 sezonda bonservis ve kiralama ücreti olarak yaptığı harcamalar futbolculara göre şöyle:









Sezon



Futbolcu



Bonservis (avro)



Kiralama ücreti (avro)







2016-17



Vincent Aboubakar







2,5 milyon











Anderson Talisca







2 milyon











Marcelo Guedes



2 milyon















Adriano Correia



600 bin















Matej Mitrovic



4,2 milyon















Atınç Nukan







bedelsiz











Gökhan Gönül



bedelsiz















Gökhan İnler



bedelsiz















Ryan Babel



bedelsiz















Caner Erkin







bedelsiz











Oğuzhan Aydoğan



200 bin











2015-16



Denys Boyko



3,3 milyon















Luiz Rhodolfo



3,3 milyon















Jose Sosa



2 milyon















Andreas Beck



1,75 milyon















Aras Özbiliz



1,3 milyon















Ricardo Quaresma



1,2 milyon















Alexis Delgado



1,1 milyon















Dusko Tosic



bedelsiz















Mario Gomez







bedelsiz











Marcelo Guedes







bedelsiz







2014-15



Demba Ba





6 milyon

















Gökhan Töre



4,5 milyon















Jose Sosa







1,4 milyon











Ramon Motta



1,1 milyon















Alexander Milosevic



1 milyon















Tolgay Arslan



450 bin















Cenk Tosun



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Daniel Opare























kaynak:sabah