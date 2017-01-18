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4 büyükler transferde para saçtı

4 BÜYÜKLER TRANSFERDE PARA SAÇTI

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda toplam 195 milyon 445 bin avroyla transfere büyük harcama yaptı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 16:41
Puan Ver : 4 Büyükler Transferde Para Saçtı(5/10)6


Türk futbolunda "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda transfere büyük miktarlarda para harcadı.



Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı.



Bu kulüpler, UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne uymaya çalışsa da iddialı kadrolar kurmak için zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.



TRABZONSPOR, 63 MİLYON 350 BİN AVRO HARCADI



Trabzonspor özellikle eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme geldi.



2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Geçen sezon transfer için 15 milyon 850 bin avro harcayan bordo-mavili kulübün bu sezonki harcamaları 13 milyon 480 bin avroda kaldı. Trabzonspor, bu dönemde 45 futbolcu alırken toplam 63 milyon 350 bin avroyu kasasından çıkardı.



Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon avroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon avro çıkardı.



Bordo-mavili kulübün, son 3 sezonda yaptığı harcamalar şöyle:
































































































































































































































































































Sezon
Oyuncu
Bonservis (avro)
Kiralama

2016-2017
Hyun Suk Juk
 
750 bin

 
Matus Bero
2,5 milyon
 

 
Luis Ibanez
1,4 milyon
 

 
Castillo
3,63 milyon
 

 
Oganyi Onazi
3,5 milyon
 

 
Durica
Bedelsiz
 

 
Sheidaev
Bedelsiz
 

 
Emmanuel Mas
1,5 milyon
 

 
Joao Pereira
Bedelsiz
 

 
Olcay Şahan
200 bin
 

 
Carl Medjani
Bedelsiz
 

2015-2016
Dame N'Doye
3,15 milyon
 

 
Muhammet Demir
2,75 milyon
 

 
Okay Yokuşlu
2 milyon
 

 
Cavanda
1,75 milyon
 

 
Özer Hurmacı
1,5 milyon
 

 
Douglas Franco
1,5 milyon
 

 
Alper Uludağ
1 milyon
 

 
Güray Vural
Bedelsiz
 

 
Serge Akakpo
 
Bedelsiz

 
Esteban Alvarado
Bedelsiz
 

 
Marko Marin
 
Bedelsiz

 
Stephan Mbia
2,2 milyon imza parası
 

2014-2015
Majeed Waris
6 milyon
 

 
Oscar Cardozo
5 milyon
 

 
Sefa Yılmaz
3,5 milyon
 

 
Yatabare
2,5 milyon
 

 
Kevin Constant
2,5 milyon
 

 
İshak Doğan
2,35 milyon
 

 
Erkan Zengin
2,25 milyon
 

 
Aytaç Kara
2,1 milyon
 

 
Deniz Yılmaz
1,8 milyon
 

 
Mehmet Ekici
1,5 milyon
 

 
Serdar Gürler
1,3 milyon
 

 
Gökhan Karadeniz
900 bin
 

 
Musa Nizam
750 bin
 

 
Uğur Demirok
560 bin
 

 
Anıl Taşdemir
400 bin
 

 
Ferhat Yazgan
90 bin
 

 
Kurtuluş Yurt
70 bin
 

 
Belkalem
 
450 bin

 
Serhat Çakmak
bedelsiz
 

 
Salih Dursun
 
bedelsiz

 
Fatih Atik
bedelsiz
 

 
Turgut Doğan Şahin
bedelsiz
 

 
Medjani
bedelsiz
 


GALATASARAY'IN HARCAMALARI ARTTI



Ligde son şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşayan Galatasaray, bu sezon transfer harcamalarını artırdı.



2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin avro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin avroda kaldı. Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.



Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Tarık Çamdal'a 4 milyon 750 bin bonservis bedeli öderken, bu sezon da Serdar Aziz'in transferi için 4 milyon 500 bin avro para harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu transferi için toplamda 44 milyon 645 bin avro para verdi.




















































































































































































Sezon
Futbolcu
Bonservis (Avro)
Kiralama bedeli (Avro)

2016-2017
Serdar Aziz
4,5 milyon
 

 
Eren Derdiyok
4 milyon
 

 
Tolga Ciğerci
3 milyon
 

 
Luis Pedro Cavanda
1,8 milyon
 

 
Josue Pesqueira
 
Bedelsiz

 
Garry Rodrigues
3,5 milyon
 

 
Ahmet Yılmaz Çalık
2,5 milyon
 

 
Nigel de Jong
Bedelsiz
 

 
Kolbeinn Sigthorsson
 
700 bin

 
Emrah Başsan
Bedelsiz
 

2015-2016
Bilal Kısa
Bedelsiz
 

 
Lukas Podolski
2,5 milyon
 

 
Jem Paul Karacan
Bedelsiz
 

 
Lionel Carole
1,5 milyon
 

 
Jose Rodriguez
Bedelsiz
 

 
Cenk Gönen
600 bin
 

 
Jason Denayer
 
445 bin

 
Kevin Grosskreutz
1,5 milyon
 

 
Ryan Donk
2,5 milyon
 

 
Martin Linnes
2 milyon
 

2014-2015
Olcan Adın
4 milyon
 

 
Sinan Gümüş
Bedelsiz
 

 
Kaan Baysal
Bedelsiz
 

 
Sinan Bolat
 
Bedelsiz

 
Yasin Öztekin
2,5 milyon
 

 
Goran Pandev
Bedelsiz
 

 
Blerim Dzemaili
2,35 milyon
 

 
Tarık Çamdal
4,75 milyon
 




FENERBAHÇE'DEN YÜKSEK BONSERVİS BEDELLERİ



Fenerbahçe, diğer kulüplere göre daha az futbolcu almasına rağmen ödediği yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı.



Sarı-lacivertli kulüp, 3 sezonda 20 futbolcuyu kadrosuna katıp 47 milyon 550 bin avroyu kulüplere ödedi.



Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda sadece Diego Ribas'ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.



Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon transfer politikasında büyük bir değişikliğe giderek hem yerli hem de yabancı oyunculara verdiği bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi. 2015-2016 sezonunda 8 milyon avro bonservis bedeliyle Josef de Souza'yı transfer eden Fenerbahçe; Simon Kjaer için 7 milyon 650 bin, Ozan Tufan için 7 milyon, Luis Nani için 6 milyon ve Robin Van Persie için de 5 milyon 500 bin avro ödedi. Geçen sezon transferde 41 milyon 550 bin avro harcayan ancak diğer kulüpler gibi UEFA Finansal Fair Play denetiminde olan ve sattığı kadar harcama yapabilen sarı-lacivertli kulüp, bu sezon bazı futbolcuları bedelsiz bir şekilde kadroya dahil etti. Toplamda 8 milyon avro harcama limiti olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 8 futbolcu içinde Martin Skrtel'in transferine 6 milyon bonservis ücreti harcadı.



Fenerbahçe'nin transfer ettiği futbolculardan 7'si için ödenen kiralama bedelleri kulüp tarafından açıklanmamıştı.



Sarı-lacivertli kulübün son 3 sezondaki transferleri için ödediği bonservis bedelleri şöyle:










































































































































Sezon
Futbolcu
Bonservis bedeli (Avro)
Kiralama bedeli (Avro)

2016-2017
Aatıf Chahechouhe
Bedelsiz
 

 
Fabiano Riberio
 
Açıklanmadı

 
Gregory van der Wiel
 
Açıklanmadı

 
Roman Neustaedter
Bedelsiz
 

 
Martin Skrtel
6 milyon
 

 
İsmail Köybaşı
Bedelsiz
 

 
Jeremain Lens
 
Açıklanmadı

 
Moussa Sow
 
Açıklanmadı

 
Oleksandr Karavaiev
 
Açıklanmadı

2015-2016
Ozan Tufan
7 milyon
 

 
Volkan Şen
2,5 milyon
 

 
Lazar Markovic
 
Açıklanmadı

 
Simon Kjaer
7,65 milyon
 

 
Fabiano Riberio
 
Açıklanmadı

 
Şener Özbayraklı
1,5 milyon
 

 
Jose Fernandao
3,4 milyon
 

 
Abdoulaye Ba
 
Açıklanmadı

 
Josef de Souza
8 milyon
 

 
Luis Nani
6 milyon
 

 
Robin van Persie
5,5 milyon
 

2014-2015
Diego Ribas
Bedelsiz
 


Not: Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon 6 milyon avronun altındaki bonservis bedellerini KAP'a bildirmedi. Bu yüzden Şener Özbayraklı, Fernandao, Van Persie, Volkan Şen ve Skrtel'in bonservis bedelleri medyada yansıyan şekilde tabloda yer almıştır.



BEŞİKTAŞ, 3 SEZONDA 39 MİLYON 900 BİN AVRO HARCADI



Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha mütevazı davranarak bonservis veya kiralama bedeli için 39 milyon 900 bin avro para harcadı.



Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında UEFA tarafından yakından takip edilen kulüplerden biri olan ve yeni oyuncu transferinde sınırlamayı kabul eden siyah-beyazlı kulüp, son 3 sezonda 27 futbolcuyu renklerine bağladı. UEFA kriterleri gereğince sattığı oyuncu kadar transfer yapabilen Beşiktaş, bedelsiz oyuncuların yanı sıra kiralama sistemiyle kadrosunu güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan veya bedelsiz kiralama yöntemiyle birçok oyuncu almasına rağmen transferde harcama yapmak zorunda kaldı.



Başkan Fikret Orman yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 milyon 450 bin avro bonservis veya kiralama bedelini kasasından çıkaran siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016'da 13 milyon 950 bin avro ücret verdi. Beşiktaş, bu sezonki iki transfer döneminde de 11 milyon 500 bin avroyu kiralama ve bonservis bedeli olarak harcadı.



Siyah-beyazlı kulüp bu dönemde 34 milyon avro bonservis ücreti harcarken, 5 milyon 900 bin avroyu kiralama bedeli olarak kulüplere verdi.



YÜKSEK BONSERVİS ÜCRETİ VERİLEN FUTBOLCULAR



Beşiktaş, bu 3 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödemek zorunda kaldı.



2014-2015 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Demba Ba için 6 milyon avro bonservis ücreti veren siyah-beyazlı kulüp, bu sezon başında West Ham United'a kiraladığı GökhanTöre için de 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi.



Beşiktaş, bu sezonun devre arasında ise Matej Mitrovic için 4 milyon 200 bin avro bonservis ücreti vererek gündeme geldi.



SİYAH-BEYAZLI KULÜBÜN 3 SEZONDAKİ HARCAMALARI



Siyah-beyazlı kulübün, 3 sezonda bonservis ve kiralama ücreti olarak yaptığı harcamalar futbolculara göre şöyle:
























































































































































































Sezon
Futbolcu
Bonservis (avro)
Kiralama ücreti (avro)

2016-17
Vincent Aboubakar
 
2,5 milyon

 
Anderson Talisca
 
2 milyon

 
Marcelo Guedes
2 milyon
 

 
Adriano Correia
600 bin
 

 
Matej Mitrovic
4,2 milyon
 

 
Atınç Nukan
 
bedelsiz

 
Gökhan Gönül
bedelsiz
 

 
Gökhan İnler
bedelsiz
 

 
Ryan Babel
bedelsiz
 

 
Caner Erkin
 
bedelsiz

 
Oğuzhan Aydoğan
200 bin
 

2015-16
Denys Boyko
3,3 milyon
 

 
Luiz Rhodolfo
3,3 milyon
 

 
Jose Sosa
2 milyon
 

 
Andreas Beck
1,75 milyon
 

 
Aras Özbiliz
1,3 milyon
 

 
Ricardo Quaresma
1,2 milyon
 

 
Alexis Delgado
1,1 milyon
 

 
Dusko Tosic
bedelsiz
 

 
Mario Gomez
 
bedelsiz

 
Marcelo Guedes
 
bedelsiz

2014-15
Demba Ba


6 milyon
 

 
Gökhan Töre
4,5 milyon
 

 
Jose Sosa
 
1,4 milyon

 
Ramon Motta
1,1 milyon
 

 
Alexander Milosevic
1 milyon
 

 
Tolgay Arslan
450 bin
 

 
Cenk Tosun
-
 

 


Daniel Opare



 


 



 



kaynak:sabah








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