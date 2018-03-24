4 DAKİKALIK CİNAYET! MEZDEKE AYNUR'UN ESRARENGİZ KATİLİNİN TEK KARE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Polis, Mezdeke Aynur'un cinayeti şüphelisinin görüntüsünü tespit etti. Aynur'un "Beni mafya öldürecek" dediği yakın arkadaşı Asena'nın çalışanı ve gittiği astroloğun ifadesi alınacak.
90'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden Aynur Kanbur'un, tam 2 yıl önce kurban gittiği sır dolu cinayete ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 2 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan olayla ilgili araştırmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy'deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti.
TEK KARE GÖRÜNTÜ
Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor.Şüphelinin metrobüs durağının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü.
APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞI 4 DAKİKA
Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek Beşiktaş'a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur'un kızı Dilara Güngör, ablası Dilek Kıymış ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.
"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"
Bu arada Asayiş Şube'de soruşturmayla ilgili yeni bir özel ekip kuruldu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre, Kanbur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı oryantal Asena'nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetçi kadının "Bir sıkıntınız var" sözleri üzerine Mezdeke Aynur "Evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek" dedi. Kısa süre sonra da ünlü bir kadın astroloğa giderek falına baktırdı.Aynur Kanbur, Mezdeke'nin 3 üyesinden biriydi.
ASTROLOGLA OLAN GÖRÜŞMESİ SORUŞTURULACAK
Bu bilgiler üzerine Kanbur'un tehdit aldığını değerlendiren polis, astrolog ile hizmetçinin ifadesine başvurma kararı aldı. Özellikle Kanbur'un, astrolog kadına sıkıntısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemediği soruşturulacak.
ABLASI: KATİLİN BİR SIRDAŞI VARMezdeke Aynur'un ablası Dilek Kıymış.
Aynur Kanbur, ölüm yıldönümü olan dün mezarı başında anıldı. Anma törenine Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, Mezdeke üyelerinden Dilek Maltepe, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek ve yakınları katıldı. Abla Dilek Kıymış şunları söyledi: "Kardeşim melek gibi insandı. Katil 2 yıldır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Silahı birinden almıştır. O katilin sırrını paylaştığı biri, birileri vardır. Onlara yalvarıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler ihbar etsinler."
Kaynak: haberinburada
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