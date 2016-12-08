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4 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ


4 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tarih : 08 Aralık 2016, 09:28
Puan Ver : 4 İlde Eğitime Kar Engeli(5/10)3


Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mesudiye'de yarın eğitim öğretimin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, diğer ilçelerde eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.



Bolu



Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Bolu Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mengen'de eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını belirtti.



Karabük



Karabük merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil edildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarattığı olumuz koşullar nedeniyle merkez ve Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil edildi.



Öte yandan yine kent genelinde kamu görevlisi engellilerin, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayıldığı, iznin kamuda çalışan hamile personeli de kapsadığı belirtildi.



Artvin



Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildi.



Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 08.12.2016 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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