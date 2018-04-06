Fransa'da iflah olmaz kazanova, aynı anda ilişki yaşadığı 4 sevgilisinin saldırısına uğradı. İnternet üzerinden birbirine ulaşan kızlar, adamı darp etti, aldıkları hediyeleri alıp evden çıktı.

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı. İnternet üzerinden birbirine ulaşan kızlar buluşup sevgililerini darp etti.

4 KIZ İLETİŞİME GEÇİP, ADAMIN EVİNİN ÖNÜNDE BULUŞTULAR

Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı.

ADAMI, TEHDİT EDİP DARP ETTİLER

Polis raporuna göre kadınlar adamı makasla tehdit etti, adama tokat attı, hakaret etti ve adamın başına vazo fırlattılar.

KIZLAR, ADAMA ALDIKLARI HEDİYELERİ DE ALDILAR

27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans intikal etti. Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.

Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak.

4 KADINDAN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE VARMIŞ

Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu.

Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

Kaynak: haberinburada