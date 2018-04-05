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4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden ilk görüntüler geldi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : 4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler(6/10)3


Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.



4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi.



SALDIRGAN, YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI



Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.



Kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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