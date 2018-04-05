4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden ilk görüntüler geldi.
Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi.
SALDIRGAN, YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.
Kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
- Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
- Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
- Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
- Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- Lüks Araç Satışıyla İlgili Tmsf'den Açıklama: Yüzlerce Otomobil Satışı Yok
- Uber Yunanistan'da Faaliyetlerini Durdurdu
- Beştepe Noktayı Koydu: Ekonomide Görüş Ayrılığı Yok
- Dolar Tarihi Seviyeyi Gördü! Dolar 4,04 Euro 4,96
- Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
- Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
- Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
- Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
- Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
DÜNYA HABERLERİ
- Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
- Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
- Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
- Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
- Cani Anne, Bebeğinin Katili İle Hastanede İlişkiye Girerken Basıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar