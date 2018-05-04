Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi
Körfez'de Savaş Çanları Çalıyor! Suudi'ler De Krizi Dahil Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını Gönderdi
4 Parti Prensipte Anlaştı! İşte Muhalefet İttifakının İsmi
Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ödül Çıktı
Adaylığı Kesinleşti, Cezaevinden İlk Fotoğraflar Geldi!
Galatasaray'da Başkan Adayları Belli Oldu
100 Bin İmzayı Toplayan Akşener'den Bahçeli'yi Kızdıracak Soru
Trabzonspor'da Sürpriz Kadro Dışı
60 Kiloluk Tümörü Çıkarmak İçin 20 Cerrah Saatlerce Çaba Harcadı
Öğrenciler Dikkat! Bir Sınavın Daha Tarihi Ertelendi
Motive Olmak İsteyen Çalışanlar Kendilerini Müdüre Tokatlattı
İki Polisimizi Şehit Eden Terörist, Gaziantep'te Yakalandı
Abd'nin Projesi İfşa Oldu! Bir Ülke Daha Suriye'ye Asker Gönderecek
İnce, Seçim Turuna Başladı! 'ustam' Dediği İsimden Tavsiye Aldı
Elleri Kelepçeli Mahkum Mahkemeden Kaçıp Kendini Boşluğa Bıraktı
Ünlü Ekonomistten Dolarla İlgili Korkutan Tahmin!
4 Yıl Önce Düşen Uçağı Arıyorlardı, Uyuyan Gemileri Buldular
Kasımpaşa'da Mutlu Son

4 PARTİ PRENSİPTE ANLAŞTI! İŞTE MUHALEFET İTTİFAKININ İSMİ


4 parti prensipte anlaştı! İşte muhalefet ittifakının ismi
Tarih : 04 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : 4 Parti Prensipte Anlaştı! İşte Muhalefet İttifakının İsmi(5/10)1

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde ittifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI DESTEKLEYECEK

İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

DEMOKRAT PARTİ İÇİN FORMÜL

İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP'nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP'den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP'den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.

ANKET SONUÇLARINDA İTTİFAKLARIN OY DAĞILIMI

Piar Araştırma'nın son anketinde ittifakın bu şekilde olması durumunda oy dağılımının şöyle olduğu ifade edilmişti:

AK Parti-MHP: 44.70

CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20

HDP: 14.90

Diğer: 0.20

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 4  Parti  Prensipte  Anlaştı  İşte  Muhalefet  İttifakının  İsmi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER