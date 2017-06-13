

Hakkari Şemdinli kırsalında dün Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçtıkları belirtilen 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 kadın terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim oldu.



Teslim olan teröristleri, yiyecek ve içecek verildikten sonra ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edildi.







kaynak:sabah