Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olmak üzere toplam 4 ülke Katar ile diplomatik ilişkileri kesti. Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara verdiği iddia edilen destek gösterildi. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi Hac ve Umre yapacak Katarlıları etkilemeyecek.



Suudi arabistan, Bahreyn ve Mısır, 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için, komşuları Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladılar.







İsveç basınında, Suudi Arabistan kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlere göre, Suudi Arabistan komşusu Katar ile ilişkilerin, 'Terörizm ve aşırılıklardan gelecek tehlikelere karşı ulusal güvenliği korumak için' kesildiğini açıkladı.







Suudi Arabistan açıklamasında, Katar ile tüm hac, kara ve deniz bağlantılarını kopardığını ve 'tüm kardeş ülkelere de aynı adımları atmalarını' istedi. Suudi Arabistan'ın çağrısının ardından, benzer açıklamalar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır ve Bahreyn'den de geldi.







kaynak:milliyet