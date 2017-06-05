İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

4 ülke ortak karar aldı! diplomatik ilişkileri kesiliyor...

4 ÜLKE ORTAK KARAR ALDI! DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİLİYOR...

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olmak üzere toplam 4 ülke Katar ile diplomatik ilişkileri kesti. Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara verdiği iddia edilen destek gösterildi. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi Hac ve Umre yapacak Katarlıları etkilemeyecek.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:58
Puan Ver : 4 Ülke Ortak Karar Aldı! Diplomatik İlişkileri Kesiliyor...(10/10)11


Suudi arabistan, Bahreyn ve Mısır, 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için, komşuları Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladılar.



İsveç basınında, Suudi Arabistan kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlere göre, Suudi Arabistan komşusu Katar ile ilişkilerin, 'Terörizm ve aşırılıklardan gelecek tehlikelere karşı ulusal güvenliği korumak için' kesildiğini açıkladı.



Suudi Arabistan açıklamasında, Katar ile tüm hac, kara ve deniz bağlantılarını kopardığını ve 'tüm kardeş ülkelere de aynı adımları atmalarını' istedi. Suudi Arabistan'ın çağrısının ardından, benzer açıklamalar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır ve Bahreyn'den de geldi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 4  Ülke  Ortak  Karar  Aldı  Diplomatik  İlişkileri  Kesiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER