4 YIL ÖNCE DÜŞEN UÇAĞI ARIYORLARDI, UYUYAN GEMİLERİ BULDULAR
4 yıl önce kaybolan Malezya Havayolları uçağını arayan ekipler, 1800'lü yıllardan kalma gemi enkazlarını buldu.
2014 yılında kaybolarak dünyayı şoke eden Malezya Havayolları uçağı MH370, yeni keşiflere olanak sağladı.
Avustralya'nın batısında yapılan aramalarda, 2 bin 300 kilometre açıkta iki eski gemi bulundu.
19. YÜZYILDA BATTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Araştırmacılar, ticaret amacıyla kullanılan gemilerin 19. yüzyılda battığını belirledi. Her iki gemide de 15 ile 30 arasında personel bulunduğu tahmin ediliyor.
MALEZYA UÇAĞI İÇİNDEKİ 239 KİŞİYLE KAYBOLMUŞTU
Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru gitmek için 8 Mart 2014'te havalanan MH370, içindeki 239 kişiyle birlikte kaybolmuştu. Bütün aramalara rağmen uçak hâlâ bulunamadı. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar