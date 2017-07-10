Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oturan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zahide Kavunluk, 4 yıl önce yumuşak doku kanseri (sarkoma) hastalığına yakalandı. Tedavi sürecinde 22 kez ameliyat olduğunu ifade eden Kavunluk, son ameliyatında 4 kiloya yakın tümör çıkarıldığını ve çocuklarının büyüdüğünü görebilmek için hastalığı yenmek istediğini söyledi.

Kapaklı İlçesi'ndeki Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Zahide Kavunluk, 2013 yılında dördüncü çocuğu olan Muhammed Hamza'nın dünyaya gelmesinden 3 ay sonra ağzından kan gelmesi ve şiddetli ağrı şikayetçiyle İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Yapılan incelemede yumuşak doku kanseri (sarkoma) hastalığına yakalandığı belirlendi. Dört yıldır kanser tedavisi gören Kavunluk, bu süre içerisinde 22 kez ameliyat olduğunu söyledi. Geçen Nisan ayındaki son ameliyatında 4 kiloya yakın tümör çıkarıldığını anlatan Kavunluk, "Beş yıldır kanser hastasıyım. Dört çocuğum var. Dördüncü çocuğumu dünyaya getirdikten sonra öksürük ile kan gelmeye başladı. Akciğerde kitle olduğu tespit edildi ve daha sonra sağ akciğerim alındı. Doku altlarında ve kas aralarında 20'nin üzerinde kitle var. Bacağımda, sırtımda, omuriliğimde ve daha bir çok yerimde kitle var. Artık sadece dokuda değil iç organlarıma sıçradı. Tek tedavisi ise cerrahi operasyon" dedi.

"ÇOCUKLARIMA SEVGİMİ GÖSTEREMİYORUM"

Hastalığı nedeniyle çok acı çektiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamayan Zahide Kavunluk, çocuklarının büyüdüğünü görebilmek için yaşamak istediğini söyledi. Kavunluk, "Çocuklarımın büyüdüklerini görmek istiyorum. Para ve rant peşinde değilim. Tek derdim de budur. Birisi çıkıp senin ameliyatını karşılayacağım desin. Duyarlı birileri çıkıp sesimi duysun. Dört çocuğum için yaşamak istiyorum. Çocuklarıma sevgimi gösteremiyorum. Bazen beni sevmelerini ve bana alışmalarını istemiyorum. Bana alışmasınlar nefret etsinler istiyorum. Ben öldükten sonra babalarına çok sarılsınlar istiyorum. Ben öldüğüm zaman beni aramasınlar" diye konuştu.

"BİR SEFERDE ALINIRSA YAŞAMA ŞANSI ARTACAK"

Eşinin hastalığının tek çözümünün ameliyat olduğunu kaydeden 42 yaşındaki Doğan Kavunluk ise kemoterapi tedavisinin her türlüsünü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: Eşim üç kez bu hastalık nedeniyle mide kanaması geçirdi. Bu güne kadar 22 ameliyat oldu. Bu ameliyatların dördünü devlet karşılarken, geri kalan ameliyatları ise özel hastanelerde kendimiz karşılayabildik. Neyimiz varsa sattık. Eşim Zahide Kavunluk en son ameliyatı ise 20 Nisan'da oldu ve 4 kiloya yakın tümör alındı. Tümör bağırsak ve mideye zarar verdiği için eşimin bağırsaklarını dışarıya aldılar. Devletten yardım görüyoruz, Kapaklı Kaymakamlığımız belli aralıklarla yardım yapıyor. Ayrıca evde bakım parası da alıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinin hiçbiri bizi kitlelerin çokluğundan dolayı ameliyat etmiyor. Biz kimseden para talep etmiyoruz. Bir hastane, bir iş adamı ya da bir doktor çıksın gelin biz size ameliyat edeceğiz desin. Eşimin yaşaması için bir ümit var. Doktorlar bir seferde alınırsa yaşam şansı yükselebilir ve aynı hastalığın tekrarlanmayacağını söylediler"

2003 yılında evlenen Zahide ve Doğan Kavunluk çiftinin Ecrin Naz, Muhammed Hamza, Elif Yağmur ve Yuşa Samet isminde dört çocuğu bulunuyor.

Kaynak: haberinburada