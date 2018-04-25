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40 milyon takipçili guru, 16 yaşındaki kıza tecavüzden suçlu bulundu

40 MİLYON TAKİPÇİLİ GURU, 16 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZDEN SUÇLU BULUNDU

Dünya çapında milyonlarca takipçisinin olduğunu öne süren bir Hint guru, tecavüzden suçlu bulundu. Gün içinde açıklanması beklenen kararın ömür boyu hapis cezası olacağı tahmin ediliyor.

Tarih : 25 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : 40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu(10/10)6

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde bir mahkeme, dünya çapında 40 milyon takipçisinin olduğunu öne süren bir guruyu tecavüzden suçlu buldu.

16 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETTİ

Asaram Bapu'nun 2013 yılında Jodhpur kentindeki aşramında "tedavi etmek" üzere odasına çağırdığı 16 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği kaydediliyor.

Gurunun destekçilerinin düzenleyeceği olası protesto gösterilerinin şiddet eylemlerine dönüşebileceği gerekçesiyle davanın görüldüğü Jodhpur kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mahkemenin günün ilerleyen saatlerinde gurunun cezasını açıklaması bekleniyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS BEKLENİYOR

Mağdurun avukatı Utsav Bains, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Asaram'a ömür boyu hapis cezası verilmesini beklediğini söyledi.

Bains "Ancak mağdurun ve ailenin yaşadığı travmayı hiçbir ceza telafi edemez" dedi.

HAKKINDA BAŞKA BİR TECAVÜZ İDDİASI DA VAR

77 yaşındaki Asaram, başka bir tecavüz iddiasıyla ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde de yargılanıyor.

Hindistan'da son yıllarda spiritüel öğretilerde bulunan bu tür gurular art arda tecavüz haberleriyle gündeme geliyor. Ülkedeki bazı gurular, milyonlarca takipçi kazanıyor, vergi ödemeksizin para topluyor ve siyasetçilerle yakın ilişkiler kuruyor.

GURULAR ÜLKE KARIŞTIRDI

Hindistan'ın popüler dini liderlerinden Gurmeet Ram Rahim Singh'in geçen yıl tecavüzden suçlu bulunmasının ardından düzenlenen protestolarda çıkan çatışmalarda en az 23 kişi ölmüştü. Genç kızın 'doğaüstü ruhani güçlerin etkisi altında olduğu' söylendi

Asaram, kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla iki takipçisinin suç duyurusunda bulunmasının ardından 2013 yılında tutuklanmıştı.

Polisin açıklamasına göre, aşramlardan birinde aileye kızlarının "doğaüstü ruhani güçlerin etkisi altında olduğu" söylenmiş ve kızlarını guruya göstermeleri tavsiye edilmişti.

AİLEYİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Aile Jodphur'a gittikten sonra, Asaram genç kızı "tedavi etme" gerekçesiyle odasına çağırdı. Polise göre, aile dışarıda dua ederken, Asaram ise genç kıza tecavüz etti. Polis, Asaram'ın genç kızı olanları birisine anlatması halinde ailesini öldürmekle tehdit ettiğini de söylüyor.

Asaram 2002-2004 yılları arasında Gujarat eyaletindeki Surat kentinde başka bir kadına tecavüz etmekten de yargılanıyor.

TANIKLIK EDENLER SALDIRIYA UĞRUYOR

İki davada tanıklık yapan en az 9 kişi son 5 yılda saldırıya uğradı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti.

Kurbanların aileleri, saldırıların arkasında gurunun ve takipçilerinin olduğunu öne sürüyor, Asaram bu iddiaları reddediyor.

Gurunun, meditasyon ve yoga öğrettiği dünya çapında 400 merkezi bulunuyor.

Asaram'ın internet sitesindeki bilgilere göre dünya çapında 40 milyon takipçisi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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