Erdoğan Ve Trump'tan Telefonda Zirve! Suriye Krizini Görüştüler
Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
Rus Yetkili Duyurdu: Türkiye, Suriye Krizinde Arabulucu!
40 Yaşındaki Buffon, Şampiyonlar Liginde Bir İlke İmza Attı
Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
Genç Sporcu Aslan Demir'den Büyük Başarı!
Adnan Oktar'dan Atatürk Açılımı! Kedicikleri Alıp Konferansa Gitti
14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Mario Mandzukic, Real Madrid Tarihine Geçti
Beyaz Saray: Suriye'ye Müdahale Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik
İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede
Galatasaray, Avrupa Kupası İçin İlk Adımı Attı!
Suriye Operasyonu Tamam Gibi! Gölge Cıa Vurulacak Yerleri Açıkladı
Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
Bursa'da Tanımlanamayan Böcek Alarmı! Türü Sonunda Belli Oldu
Balıkesirsporlu Futbolcular Antrenmana Çıkmadı
Havalimanında Bomba Esprisi Yaptı, Başını Belaya Soktu
Kardeş Ülkede Sandıklar Kapandı! Zafer Rekor Oyla Aliyev'in Oldu
Abd'de 'kıyamet Günü' Uçağı Havalandı! Nükleer Saldırıya Karşı Hazır

40 yaşındaki Buffon, Şampiyonlar Liginde bir ilke imza attı

40 YAŞINDAKİ BUFFON, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, "Şampiyonlar Ligindeki son maçım olabilir" dediği mücadelede devler ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Tarih : 12 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : 40 Yaşındaki Buffon, Şampiyonlar Liginde Bir İlke İmza Attı(10/10)6

Juventus 3-0'ın rövanşında Real Madrid'e konuk oldu.

Mücadeleyi 3-0 önde götüren İtalyan ekibi, karşılaşmanın 90+2. dakikasında hakem Michael Oliver'ın verdiği penaltı kararıyla yıkıldı.

BUFFON RESMEN ÇILDIRDI!

Hakemin bu kararından sonra Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon resmen çıldırdı. Hakem Michael Oliver'ın üzerine yürüyen İtalyan eldiven kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ İLK KIRMIZI KARTI

Gianluigi Buffon, hakem Michael Oliver'ın bu kararından sonra Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 40  Yaşındaki  Buffon  Şampiyonlar  Liginde  Bir  İlke  İmza  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER