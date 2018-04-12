40 YAŞINDAKİ BUFFON, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BİR İLKE İMZA ATTI
Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, "Şampiyonlar Ligindeki son maçım olabilir" dediği mücadelede devler ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
Juventus 3-0'ın rövanşında Real Madrid'e konuk oldu.
Mücadeleyi 3-0 önde götüren İtalyan ekibi, karşılaşmanın 90+2. dakikasında hakem Michael Oliver'ın verdiği penaltı kararıyla yıkıldı.
BUFFON RESMEN ÇILDIRDI!
Hakemin bu kararından sonra Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon resmen çıldırdı. Hakem Michael Oliver'ın üzerine yürüyen İtalyan eldiven kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ İLK KIRMIZI KARTI
Gianluigi Buffon, hakem Michael Oliver'ın bu kararından sonra Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu.
Kaynak: haberinburada
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