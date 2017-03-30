Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

'40 yıldır konutta böyle fırsat görmedim'

'40 YILDIR KONUTTA BÖYLE FIRSAT GÖRMEDİM'

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ülke genelinde konut pazarında alıcı lehine gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : '40 Yıldır Konutta Böyle Fırsat Görmedim'(8/10)10


İstanbul Piyalepaşa'da 800 milyon dolar yatırımla hayata geçen kentsel dönüşüm projesi ‘Piyalepaşa İstanbul' için düzenlediği basın toplantısında gayrimenkul sektörünü değerlendiren Polat, “Hayatım şantiyelerde geçti. 40 yıldır inşaatın içindeyim, alıcı lehine böyle piyasa görmedim. Fiyatlar düşük kaldı. Sıkıntılı dönemde firmalar istedikleri fiyat artışını yapmadı.



Arz fazlası ortaya çıktı, çünkü beklenen talep gelmedi. Döviz bazında geçen seneye göre fiyat yüzde 25 cazip. Bir de faizler düştü, vade uzadı. Dövizde, altında parası olan konut ve işyeri almalı. Referandum sonrası satışlar da artar fiyatlar da. Bu dönemi iyi değerlendirmeyen kafasına vurur. Bu fırsatlar bir daha gelmez. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar da bu dönemi değerlendirmeli” dedi. 16 Nisan'da yapılacak referandum sonrası sonuç ne olursa olsun suların durulacağını belirten Polat, ekonomide büyümenin hızlanacağını kaydetti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler:   40  Yıldır  Konutta  Böyle  Fırsat  Görmedim      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER