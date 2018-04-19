400 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI BÖYLE KURTARILDI
Ordu'da 400 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
MAHALLELİNİN UĞRAŞLARI SONUÇ VERMEDİ
Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Kuvancı'ya ait inek, ilçeye bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yoldan yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahallelinin uzun uğraşlar ve çabası sonucu inek çıkartılamayınca, durum Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirildi.
4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU İNEK KURTARILDI
Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, ineği halat yardımıyla kurtaramayınca tahtadan düzenek oluşturdu. Düzeneğin içerisinde konulan inek, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda, mahalle halkının da desteği ile bulunduğu yerden çıkartılabildi.
Vücudunda önemli yaraların olmadığı öğrenilen inek daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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