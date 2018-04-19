Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

MAHALLELİNİN UĞRAŞLARI SONUÇ VERMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Kuvancı'ya ait inek, ilçeye bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yoldan yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahallelinin uzun uğraşlar ve çabası sonucu inek çıkartılamayınca, durum Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirildi.

4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU İNEK KURTARILDI

Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, ineği halat yardımıyla kurtaramayınca tahtadan düzenek oluşturdu. Düzeneğin içerisinde konulan inek, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda, mahalle halkının da desteği ile bulunduğu yerden çıkartılabildi.

Vücudunda önemli yaraların olmadığı öğrenilen inek daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: haberinburada