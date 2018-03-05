Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında oluşan korkutan görüntüler bitmiyor. Öğrenciler okuldayken yaşanan toprak kayması kaydedildi.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Okulda eğitim gören 400 öğrenci, inşaatın temel atma çalışmaları sebebiyle oluşan uçurumdan dolayı tedirgin oldu. Lisenin yanında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Çevre sakinleri, ihmalkarlığın ortaya çıkmasına rağmen tedbir alınmamasından şikayetçi.

Kaynak: haberinburada