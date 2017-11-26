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42'lik Ziynet, cesur pozlarıyla nefes kesti

42'LİK ZİYNET, CESUR POZLARIYLA NEFES KESTİ

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, klibinden görüntülerini Instagram'dan paylaştı. Ziynet'in cesur pozları, takipçilerinin nefesini kesti.

Tarih : 26 Kasım 2017, 11:20
Puan Ver : 42'lik Ziynet, Cesur Pozlarıyla Nefes Kesti(5/10)1

Ziynet Sali, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Marshall ile düet yaptığı "Magic" şarkısı için kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozları da Instagram hesabından paylaşan Ziynet, çok sayıda beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİNİN AKLINI BAŞINDAN ALDI

Ziynet Sali, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alırken çok sayıda yorumda aldı. Sali cesur pozlarıyla takipçilerinin aklını başından aldı.

"AŞK YOK"

Ziynet Sali, Amerikalı söz yazarı Marshall ile çıkan aşk dedikodularına, "Londra'da hazırladığım single'ım için dünyada birçok ünlüyle işbirliği yapan Anthony Marshall ile çalışıyorum. Kendisi ile iş ve dostluk ilişkisinden başka bir yakınlığım yoktur. Nokta." diyerek cevap vermişti.

İşte Ziynet'in o paylaşımları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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