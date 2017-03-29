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43 BYLOCK'ÇU EMNİYET MENSUBUNA TUTUKLAMA İSTEMİ!


43 BYLOCK'ÇU EMNİYET MENSUBUNA TUTUKLAMA İSTEMİ!
Tarih : 29 Mart 2017, 17:19
Puan Ver : 43 Bylock'çu Emniyet Mensubuna Tutuklama İstemi!(7/10)6


FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 45 emniyet mensubu işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorguları alınan şüphelilerden 43'ü hakkında tutuklama talep edilirken etkin pişmanlıktan yararlanan 2 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi. Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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