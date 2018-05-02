44 YIL SONRA YENİDEN EL SIKIŞTILAR!
1974'te kurulan CHP-MSP koalisyonun üzerinden geçen 44 senin ardından Milli Görüş Hareketi ve CHP seçim ittifakı nedeniyle yeniden bir araya geldi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.
CHP ve Milli Görüş Hareketi bu ittifak nedeniyle 44 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş oldu. Bir farkla o dönemde Milli Görüş Hareketi, Milli Selamet Partisi'yle temsil ediliyordu, günümüzde ise Milli Görüş Hareketi'ni Saadet Partisi temsil ediyor.
1974 YILINDA ECEVİT VE ERBAKAN KOALİSYON İÇİN EL SIKIŞTI
1974 yılında hükümet kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşmayan Bülent Ecvit liderliğindeki CHP, Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin kapısını çaldı. Uzun müzakereler sonucunda iki parti Bülent Ecevit Başbakanlığı'nda koalisyon hükümetini kurdu.
CHP - MSP KOALİSYONU 11 AY SÜRDÜ
11 ay süren 37. Hükümet nam-ı diğer CHP-MSP koalisyonunun en büyük icraatı ise Kıbrıs Barış Harekatı oldu. O tarihten sonra CHP ve Milli Görüş Hareketi bir araya gelmemişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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