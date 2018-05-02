Alişan İmam Nikahı Sonrası Ateş Püskürdü: Elhamdülillah Müslümanız!
Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
Bayern Münih Kalecisi Saç Baş Yoldurttu! Yok Böyle Bir Hata
Büyük Başarı! James Rodriguez, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Sergio Ramos'tan Sert Sözler: Biz Sahada Konuşuruz
Ünlü Araba Firması 6X6 İçin Düğmeye Bastı!
Uluslararası Kuruluş Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü!
44 Yıl Sonra Yeniden El Sıkıştılar!
Özge Özpirinçci Yorumu Neslişah Alkoçlar'ı Kızdırdı
İran'a Bir Darbede Arap Dünyasından! 2 Ülke İlişkilerini Kesti
İnşaat İşçisi, Canlı Yayında Kendisini Doğalgaz Borusuna Asarak İntihar Etti
Şampiyonlar Liginde İlk Finalist Real Madrid!
Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
Chp, İyi Parti Ve Saadet Seçim İttifakı İçin Anlaştı!
Akaşener'den Karamollaoğlu'na Tebrik Tweet'i
Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
Chp'nin Adayı Olarak Adı Geçiyordu, İnce Suskunluğunu Bozdu!
Bayern Münih'ten Cüneyt Çakır'a Penaltı İsyanı
Cüneyt Çakır'dan Skandal Karar! Geceye Damga Vurdu
Pentagon Geri Adım Attı: Türkiye'ye Daha Esnek Davranmalıyız

44 yıl sonra yeniden el sıkıştılar!

44 YIL SONRA YENİDEN EL SIKIŞTILAR!

1974'te kurulan CHP-MSP koalisyonun üzerinden geçen 44 senin ardından Milli Görüş Hareketi ve CHP seçim ittifakı nedeniyle yeniden bir araya geldi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : 44 Yıl Sonra Yeniden El Sıkıştılar!(9/10)5

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

CHP ve Milli Görüş Hareketi bu ittifak nedeniyle 44 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş oldu. Bir farkla o dönemde Milli Görüş Hareketi, Milli Selamet Partisi'yle temsil ediliyordu, günümüzde ise Milli Görüş Hareketi'ni Saadet Partisi temsil ediyor.

1974 YILINDA ECEVİT VE ERBAKAN KOALİSYON İÇİN EL SIKIŞTI

1974 yılında hükümet kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşmayan Bülent Ecvit liderliğindeki CHP, Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin kapısını çaldı. Uzun müzakereler sonucunda iki parti Bülent Ecevit Başbakanlığı'nda koalisyon hükümetini kurdu.

CHP - MSP KOALİSYONU 11 AY SÜRDÜ

11 ay süren 37. Hükümet nam-ı diğer CHP-MSP koalisyonunun en büyük icraatı ise Kıbrıs Barış Harekatı oldu. O tarihten sonra CHP ve Milli Görüş Hareketi bir araya gelmemişti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 44  Yıl  Sonra  Yeniden  El  Sıkıştılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER