Michael Schumacher şüphesiz Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotu. Toplamda 7 kez kupa kaldırarak rekor kıran Alman pilot, F1'i geniş kitlelere benimseten ve popülaritesini asıl buradan sağlayan bir figür.

Bugün o talihsiz kazanın dördüncü yıldönümü. Fransa Alpleri'nde 29 Aralık'ta kayak yaparken başını bir kaya parçasına çarpmasının ardından yıllar geçti. Efsane pilot için ne öldü, ne de yaşıyor diyebiliyoruz. Tıbben yaşıyor, ama nasıl? Tam olarak bilemiyoruz. Çünkü ailesi talihsiz olayın ardından 'gizlilik' politikası yürütmeye karar verdi. Eşi Corinna, oğlu Mick ve kızı Gina-Marie kameralardan kaçmasa da, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ser verip sır vermemeyi bir şekilde başardılar.

HER ŞEYİ GİZLİ TUTTULAR

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm ise bu de facto durumun, bir tür 'omerta'ya dönüşmesinde kilit rol oynadı. Kayak kazasının ardından geçen sürede, basına demeç verme sıklığı 6 ayda bir olan Kehm, her konuşmasında ısrarla belli bir noktanın üstüne parmak bastı. Efsane pilotun durumunun kamuya açık bir konu olamayacağından, ailenin isteği ve Schumi'nin selameti açısından gizli tutulması zorunluluğundan bahsetti.

Ne var ki Schumacher ile ilgili bilgi akışının neredeyse tamamen kesilmiş olması, kendisiyle ilgili haberlerin önünü kesemedi. Dört yıllık süreçte Formula 1 pilotuyla ilgili yapılan haberler öylesine yoğun oldu ki, kimi doğru kimi yanlış bir çok bilgi dolaşıma girdi, saklamanın tırmandırdığı merak duygusuyla en çok okunan haberler arasında yer aldı. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de, ailenin tutumuydu. Bazı hayranları anlayışla karşılasa da, bir çoğu karşı çıktı. Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olma kuralı gibi, başarıdan başarıya koştuğu dönemde hep göz önünde olan Schumacher'in, kötü günlerinde tamamen izole edilmesinin doğru olup olmadığı tartışıldı durdu.

45 KİLOYA DÜŞTÜ, YÜRÜYEMİYOR

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili kesin doğru olduğunu söyleyebileceğimiz tek bilgi, şu anda yürüyemiyor olduğudur. Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı. Menajer Kehm bu durumu "Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik" dedi. 45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.

HAFTALIK MASRAFI: 600 BİN TL

Schumacher rehabilitasyon sürecini, İsviçre'deki malikânesinde geçiriyor. Cenevre Gölü kenarındaki evde doktorlar ve hemşirelerin de içinde yer aldığı 15 kişilik sağlık ekibi, her gün kendisiyle yakından ilgileniyor. Dört yıllık süreçteki tedavi masrafı 15 milyon sterlin (77 milyon TL) olan Schumacher için bu sağlık ekibineyse, aile tarafından haftalık 115 bin sterlin (600 bin TL) para ödeniyor. Bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülen Schumacher'in görüntüsü alınamasın diye, malikâne çok sıkı korunuyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada