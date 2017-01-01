

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 45 yaş altı tüm çalışanların zorunlu olarak katılacağı sistemle devlet tasarruf oranlarında artış sağlamayı hedeflerken, hem bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükseltecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi bir kaynak oluşturma hedefleniyor.







Bireysel Emeklilik Sistemine katılım







45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Kanun tasarısında ücret karışılığı tüm çalışanların (kamu görevlileri ve işçiler) sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara iki ay içinde cayma hakkı öngörülüyor.