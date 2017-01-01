Yarın Hangi İllerde Okullar Tatil Olacak ?
Diyarbakır'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Saldırı!
Lenovo P2 Batarya Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor
Seven Knights'a Klahan Geldi
Yılın Oyunları Playstore'da Açıklandı
World Of Van Helsing: Deathtrap Xbox One İçin Çıktı
2016 Yılına Damgasını Vurmuş Gelişmeler
Otoyol Yüzde 15, Boğaz Köprüleri Yüzde 48 Zamlandı
45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı
2017 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları: Bilet Sorgulama
Şehit Olan Polisin Kimliği Belli Oldu!
Reina'ya Silahlı Saldırı: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 65 Yaralı
Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife Yarın Başlıyor
Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı
Ve Ben Arfa Kararını Verdi! 'iki Türk Takımı...'
Enerji Bakalığı'ndan Elektrik Kesintisi Açıklaması
Galatasaray'a Bir Şok Da Cavanda'dan!
Ankara'da Eylem Hazırlığındaki 8 Terörist Yakalandı
Esad: Suriye'nin İnsani Yardımlara İhtiyacı Yok
Mehmetçik Anlamlı Destek İçin Böyle Teşekkür Etti

45 yaş altı çalışanlara bes'e otomatik katılım başladı

45 YAŞ ALTI ÇALIŞANLARA BES'E OTOMATİK KATILIM BAŞLADI

45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katılacakları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 Ocak 2017 ile birlikte başladı. Sisteme katılım ile tasarruf oranlarında artış hedeflenirken çalışanların sahip oldukları refah seviyelerinin emeklilik dönemlerinde de sürmesi amaçlanmakta.

Tarih : 01 Ocak 2017, 16:38
Puan Ver : 45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı(5/10)6


Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 45 yaş altı tüm çalışanların zorunlu olarak katılacağı sistemle devlet tasarruf oranlarında artış sağlamayı hedeflerken, hem bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükseltecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi bir kaynak oluşturma hedefleniyor.



Bireysel Emeklilik Sistemine katılım



45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Kanun tasarısında ücret karışılığı tüm çalışanların (kamu görevlileri ve işçiler) sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara iki ay içinde cayma hakkı öngörülüyor.








Etiketler: 45  Yaş  Altı  Çalışanlara  Bes  E  Otomatik  Katılım  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER