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4,5 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

4,5 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETMİŞTİ! CEZASI BELLİ OLDU

Son Dakika! Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : 4,5 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmişti! Cezası Belli Oldu(10/10)6

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi.

İHA'nın haberine göre, Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti.

Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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