4C'LİLERE MÜJDE! O PARALAR ÖDENİYOR
Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik başvuruyu karara bağladı.
Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik başvuruyu karara bağladı. 4/C'liler hem yargı kararı sonucunda yararlandıkları ek ödemeyi hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeyi alabilecekler.
kaynak:sabah
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