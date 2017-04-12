

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik başvuruyu karara bağladı. 4/C'liler hem yargı kararı sonucunda yararlandıkları ek ödemeyi hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeyi alabilecekler.







kaynak:sabah