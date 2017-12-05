5-1'LİK HEZİMET SONRASI İSTİFA GELDİ
Bucaspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, Menemen Belediyespor'dan aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti.
Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor.
Bulut, takımın başına 11 Ekim'de gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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