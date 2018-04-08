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5-1'lik Yenilgi Sonrası Beşiktaş Taraftarını Alkışlayınca Tepki Yağdı
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5-1'lik yenilgi sonrası Beşiktaş taraftarını alkışlayınca tepki yağdı

5-1'LİK YENİLGİ SONRASI BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ALKIŞLAYINCA TEPKİ YAĞDI

Göztepeli taraftarlar, 5-1'lik yenilgi sonrasında kendisine tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarları alkışlayan Demba Ba'yı ıslıklarla protesto etti.

Tarih : 08 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : 5-1'lik Yenilgi Sonrası Beşiktaş Taraftarını Alkışlayınca Tepki Yağdı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri Demba Ba'yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı.

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

GÖZTEPELİ TARAFTARLAR ISLIKLADI

Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi.

Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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