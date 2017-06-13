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5 akrabasını öldüren zanlıdan kan donduran itiraf

5 AKRABASINI ÖLDÜREN ZANLIDAN KAN DONDURAN İTİRAF

Cinayetleri planlayarak işlediğini, 2 kişiyi de evlerinde bulamadığı için öldüremediğini itiraf etti

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:59
Puan Ver : 5 Akrabasını Öldüren Zanlıdan Kan Donduran İtiraf(6/10)6


Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 5 akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldüren Atılgan K. akli dengesinin yerinde olduğunu, eğer evde bulabilseydi 2 akrabasını daha öldüreceğini itiraf etti.



  Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulduk Mahallesi'nde farklı evlerde yaşayan baba tarafından akrabası 5 kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek öldüren 29 yaşındaki Atılgan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atılgan K.'nin ifadesinde cinayetleri 3-4 ay önce planladığını, eğer evde bulabilseydi 2 yakınını daha öldüreceğini itiraf ettiği öğrenildi.

  Akli dengesinin yerinde olduğunu, bilinçli bir şekilde hareket edip herkesi planlayarak öldürdüğünü anlatan Atılgan K.'nın, “Öldürme nedenim bu kişilerin eskiden beri ben ve annemle uğraşmalarıdır. Bu kişiler bizim köpeğimizi zehirlediler, koyunlarımızı çalmaya çalıştılar. Beni aşağılayıcı hareketlerde ve sözlerde bulundular. Benim çoban olmam nedeniyle benimle dalga geçtiler. Ayrıca ben bekarım, evlenme niyetiyle birkaç kişiyle görüşmüştüm. Bu kişiler evlenme amaçlı görüştüğüm kişilerle olumsuz sonuç çıkmasına neden oldular. 3-4 aydır bu kişileri öldürmeyi kafama koymuştum. Cinayette kullanmış olduğum av tüfeği de bana aittir. 1 hafta önce bu kişilere ait arabaların lastiklerini bıçak ile kesen benim. Amacım bu kişilere korku vermekti. Geceleyin koyunlarımı otlattım. Daha sonra eve girmeden doğrudan maktullerin evine girdim. Akrabalarım Harun ve Süleyman Tokat'ı da öldürmeyi düşündüm. Ancak onları evde bulamadığım için öldüremedim” dediği öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








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