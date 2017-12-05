Bugün "5 Aralık Kadın Hakları Günü". Türkiye'de bugün yine öldürülen ve dövülen kadınlarını konuştu. Türkiye'deki kadınlar neler yaşadı? 5 Aralık'ta da kadınlar öldürüldü, şiddet gördü, mağdur edildi.

Bugün ülkede kadınların başına gelenler:

14 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya'da ayrı yaşadığı kocası tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi morgdan alındı. Cani koca ise emniyetteki sorgusunun ardından iki eli de sargılı şekilde adliyeye sevk edildi. Zanlı Sedat U., gazetecilerin "Karını neden öldürdün?" sorusuna, "Aldatmadan dolayı" cevabını verdi.

KARISINI ÖLDÜRDÜĞÜ BIÇAK 32 SANTİM

Çekmeköy'de karısı Mavizer Sandık'ı bıçaklayarak öldüren sanık Kıyasettin Sandık'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kıyasettin Sandık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanığın olay günü kullandığı iddia edilen bıçak, duruşma salonunda incelenerek 32 santimetre olduğu tespit edildi.

BACAĞINDAKİ PLATİNDEN KİM OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

Aliağa ilçesinde dövülerek öldürüldükten sonra yol kenarına atılmış halde bulunan kadının kimliğine, bacağındaki platinin seri numarasından ulaşılmaya çalışılıyor. Cesedin Gürcistan uyruklu 54 yaşındaki Katıya Sadıkova'ya ait olduğu üzerinde duruluyor.

KARISINI OKLAVA KIRILANA KADAR DÖVDÜ

İzmir'in Buca ilçesinde uzun süredir eşini darp eden koca, karısının kıyafetlerini çıkarttırıp elindeki oklava kırılana kadar dövdü. Oklavanın kırılmasıyla yumruk ve kemerle eşini darp etmeye devam eden koca, eşinin şikayeti sonrası önce serbest kalırken, kadının avukatı Erdal Benice'nin itiraz dilekçesi ve mağdurun fotoğraflarını vermesi sonrası tutuklandı. Olayı soruşturan savcının hazırladığı iddianamede sanık koca hakkında, "kasten ağır yaralama", "eziyet çektirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve hakaret" suçlamasıyla toplamda 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

DOST HAYATI YAŞADIĞI AKRABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Batman'da bugün bir araçta iki ceset bulundu. İddiaya göre olay, dün 18.00 sıralarında, merkez TOKİ mevkisinde meydana geldi. 34 GK 2651 plakalı bir aracın içerisinde iki ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede cesetlerin Veysel Yıldız (40) ve S.K. (35) adlı kadına ait olduğunu belirledi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Veysel Yıldız'ın silahla önce akrabası olan S.K.'yı, ardından da kendini öldürdüğü belirlendi.

"SEVGİLİM OL" TEKLİFİNİ RET ETTİ, BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 19 yaşındaki genç kız, sokak ortasında başından vuruldu. Özel bir ekip oluşturan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, katilin peşine düştü. Ayşe Öztürk'ün A.İ'nin 'Sevgilim ol' teklifini kabul etmediği için katlettiği belirlendi. Ekipler A.İ'nin kimliğini belirledikten sonra peşine düştü. A.İ babası ile birlikte kaçarken yakalandı.

2 YIL ÖNCE ÖLEN KADININ BUGÜN MEZARI AÇILDI

Şanlıurfa'da eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının mezarı 2 yıl sonra açıldı. Annesinin şikayeti üzerine mezardan çıkarılan cenaze, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayetle suçlanan koca suçsuz olduğunu iddia ettiKayınvalidesi tarafından kızının ölümüyle suçlanan Bilal R. eşini dövmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

ÖĞRETMENE KAPKAÇ

Antalya'da okuldaki dersine yetişmek için yola çıkan müzik öğretmeni, kapkaça uğradı. Olay sonrası gözyaşlarına boğulan öğretmen, aynı kapkaççının 5 dakika sonra başka bir kadını daha mağdur ettiğini öğrenince dedektif gibi sokaklarda delil aradı. Polis ise çevrede 2 kapkaç olayına karışan motosikletliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI KADINI HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Adana'da yaralı bir kadını tıp merkezine götürerek "yolda buldum" diye teslim ettikten sonra kaybolan şahsın, ölen kadına otomobiliyle çarptığı ortaya çıktı. Polisin yapmış olduğu araştırmada kadına aracın çarptığı tespit edildi. Bugün yakalanan sürücü Cumali Adil, tıp merkezindeki görevlilerin "Buna bir şey olmaz sen git" dediklerini bu nedenle hastaneden uzaklaştığını, kadının öldüğünü de polis geldikten sonra öğrendiğini söyledi. Adil, "taksirle adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MOTOSİKLETE ÇARPTI KAÇTI, KADIN YARALANDI

Konya'da plakası alınamayan bir otomobil sürücüsü sabaha karşı, üzerinde Osman A. ve eşi Ayşe A'nın bulunduğu motosiklete çarparak kaçtı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

100 KADINDAN 47'Sİ ŞİDDET GÖRÜYOR

Kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösteren Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, "Her 100 kadından 47'si şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet, toplumu var eden ana unsuru yok etmektedir" dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, "Temiz bir toplumun inşası, şiddetin her türlüsünden uzak durmakla mümkündür. Özellikle kadına yönelik şiddet, toplumu var eden ana unsuru yok etmektir. Asla kabul edilemez bir durumdur. İstatistiklere baktığımızda; Maalesef her 100 kadından 47'si şiddet görmektedir" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada