Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

5 EYALETTE BİRDEN ELEKTRİKLER KESİLDİ, ABD KARANLIĞA GÖMÜLDÜ


5 eyalette birden elektrikler kesildi, ABD karanlığa gömüldü
Tarih : 03 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : 5 Eyalette Birden Elektrikler Kesildi, Abd Karanlığa Gömüldü(6/10)2

ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde kar ve fırtına ulaşımda aksamalara neden olurken, 3 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı bildirildi.

OKULLARA ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Fırtına kara ve hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Connecticut, Delaware, New Jersey, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinin birçok kentinde okullar tatil edildi. Halen bazı bölgelerdeki okullara elektrik verilemedi belirtildi.

3 MİLYON ABD'Lİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Virginia, Maryland ve Massachusetts,New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, enerji hatlarındaki hasarın onarımının 2-3 gün daha sürebileceğini açıkladı.

Virginia Valisi Ralph Northam, acil durum ilan edildiğini belirterek, enerji hatlarında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Maryland Valisi Larry Hogan ise, yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Eyalet genelinde etkili olan fırtına ve su taşkınlarına karşı acil durum ilan edildiğini belirten Vali Hogan, en kısa sürede her şeyin normale döneceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 5  Eyalette  Birden  Elektrikler  Kesildi  Abd  Karanlığa  Gömüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER